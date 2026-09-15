快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑共諜案逃亡，北檢14日通緝張俊傑及竹聯幫昔日寶和會成員、現任義堂要角陳威達，並在14日深夜、15日凌晨分別拘提疑似知情的陳女、開車接應張俊傑的陳男到案，目前均移送北檢複訊。

據了解，陳威達綽號「小麥可」有擅長拳擊與健身，有綜合格鬥專長，為竹聯幫中生代「武將」，他涉嫌聽從神秘組織指示到到大安森林公園的公廁，協助張俊傑「斷鐶」破壞台北地方法院施以科技監控的電子手鐶，手鐶棄置草叢，2人隨即逃逸。

檢警多日以車追查，張俊傑變裝逃往外縣市，由有暴力犯罪前科的周煥凱提供車輛接應，讓張在嘉義、台南、高雄等地繞行製造斷點，最後由男子陳俊翰駕駛豪華商務車接應張，載至高雄，並負責安排飯店住宿等事宜。

北檢指揮新店警分局拘提有幫派背景的台中海線兄弟潘信義到案，潘涉嫌知悉陳威達去向，因此再拘提潘的女性友人陳采薰到案。張俊傑部分則掌握陳厚彰涉嫌開車載著張往返各縣市，因此拘提到案。

張俊傑9月6日棄保潛逃，北檢9月7日分案偵辦，指揮警方全力查緝張的行蹤，研判張尚未出境，截至9月15日發動6波搜索，搜索9處、拘提7人到案。其中，保管張俊傑隨身碟的高金助理陳俊偉5萬元交保，負責接應張俊傑的周煥凱、陳俊翰均羈押獲准，豪華商務車車主陳彥安10萬元交保，接洽陳威達的潘信義落網後檢方聲押（法院尚未開庭），潘的朋友陳采薰到案、接應張俊傑的司機陳厚彰到案。

男子陳厚彰涉嫌開車接應通緝犯張俊傑，依藏匿人犯等罪嫌拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
男子陳厚彰涉嫌開車接應通緝犯張俊傑，依藏匿人犯等罪嫌拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

張俊傑 司機 聲押 高金素梅 共諜 竹聯幫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹聯義堂武將「小麥可」協助共諜張俊傑逃亡 曾犯下立法院槍擊案

張俊傑逃亡9天抓5人「背景曝光」 檢警研判：張還在境內

張俊傑棄保逃亡！刑事局列重要緊急查緝 警政署祭100萬元賞金

張俊傑拆電子監控逃逸 警6波搜索拘7人祭百萬檢舉獎金

相關新聞

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡，北檢14日通緝張俊傑及竹聯幫昔日寶和會成員、現任義堂要角陳威達，並在14日深夜、15日凌晨分別拘提疑似知情的陳女、開車接應張俊傑的陳男到案，目前均移送北檢複訊。

張俊傑棄保逃亡！刑事局列重要緊急查緝 警政署祭100萬元賞金

涉立委高金素梅助理費等貪污案的張俊傑，破壞電子手鐶後棄保逃亡，至今仍未落網。刑事警察局今天將張俊傑列入「重要緊急查緝專案」，公布多張近期照片全面協尋；警政署另核定最高100萬元檢舉獎金，只要提供具體有效情資，經查證屬實並協助警方查緝到案，即可獲得獎金。

嘉義水上68歲男遭持刀刺死 41歲兒涉重嫌否認：沒有記憶

嘉義縣水上鄉68歲黃姓男子今天下午遭人持刀刺死，胸口受有刀傷，送醫時已無生命跡象，經員警及鑑識人員到場採證，發現死者41歲兒子涉有重嫌，但他否認稱沒有記憶，警方依法將涉案黃姓男子逮捕偵詢，依殺害直系血親尊親屬罪移送嘉義地方檢察署偵辦。

毒犯一眼就認出？北市偵防車大改版 10車款、車牌隨機換

台北市刑警辦案使用的偵防車，過去因車款過度集中，甚至被基層形容「一眼就認得出來」。北市警局今天表示，今年起已擴增10種偵防車款供各單位依勤務需求選購，車色也可自行挑選；新購偵防車一律採隨機取號申領車牌，現有車輛則不定期更換車牌，降低跟監、埋伏時遭犯嫌識破的風險。

張俊傑拆電子監控逃逸 警6波搜索拘7人祭百萬檢舉獎金

無黨籍立委高金素梅助理張俊傑涉違反貪污治罪條例等案，遭法院裁定1000萬元交保並配戴電子監控設備，不料本月6日竟破壞、卸除監控設備後逃逸，目前仍在逃。新北市警局今表示，專案小組迄今已發動6波搜索，拘提疑似共犯及協力者共7人，並祭出最高100萬元檢舉獎金，全力追查張俊傑下落。

竹縣公布新一期毒駕累犯照 新竹警：提高再犯嚇阻效果

近期國內接連發生毒駕肇事案件，造成無辜用路人傷亡，引發社會高度關注。新竹縣政府警察局表示，自2026年5月24日至8月底配合內政部警政署推動「全國強化查緝毒駕專案」，針對轄內高風險路段及時段，運用唾液毒品快篩，結合密集攔查、熱點打擊及溯源追查等作為，專案期間共查獲毒駕133件，持續強化毒駕查緝量能。另配合交通部公路局新竹區監理所「酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」資訊公開作業，透過執法、裁罰與社會監督並行，遏止毒駕再犯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。