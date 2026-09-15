張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑涉共諜案逃亡，北檢14日通緝張俊傑及竹聯幫昔日寶和會成員、現任義堂要角陳威達，並在14日深夜、15日凌晨分別拘提疑似知情的陳女、開車接應張俊傑的陳男到案，目前均移送北檢複訊。

據了解，陳威達綽號「小麥可」有擅長拳擊與健身，有綜合格鬥專長，為竹聯幫中生代「武將」，他涉嫌聽從神秘組織指示到到大安森林公園的公廁，協助張俊傑「斷鐶」破壞台北地方法院施以科技監控的電子手鐶，手鐶棄置草叢，2人隨即逃逸。

檢警多日以車追查，張俊傑變裝逃往外縣市，由有暴力犯罪前科的周煥凱提供車輛接應，讓張在嘉義、台南、高雄等地繞行製造斷點，最後由男子陳俊翰駕駛豪華商務車接應張，載至高雄，並負責安排飯店住宿等事宜。

北檢指揮新店警分局拘提有幫派背景的台中海線兄弟潘信義到案，潘涉嫌知悉陳威達去向，因此再拘提潘的女性友人陳采薰到案。張俊傑部分則掌握陳厚彰涉嫌開車載著張往返各縣市，因此拘提到案。

張俊傑9月6日棄保潛逃，北檢9月7日分案偵辦，指揮警方全力查緝張的行蹤，研判張尚未出境，截至9月15日發動6波搜索，搜索9處、拘提7人到案。其中，保管張俊傑隨身碟的高金助理陳俊偉5萬元交保，負責接應張俊傑的周煥凱、陳俊翰均羈押獲准，豪華商務車車主陳彥安10萬元交保，接洽陳威達的潘信義落網後檢方聲押（法院尚未開庭），潘的朋友陳采薰到案、接應張俊傑的司機陳厚彰到案。