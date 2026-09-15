台灣基進北市議員參選人遭電話恐嚇 檢警帶回1男調查5萬交保

台灣基進黨台北市議員參選人吳欣岱服務處日前接獲恐嚇電話，稱「叫你們吳老闆小心點」、「已弄死很多警察」，檢警獲報追查，今早循線在宜蘭縣搜索帶回年約40歲黃姓男子調查，檢方複訊後認其涉嫌妨害競選罪、恐嚇罪，令5萬元交保、不得騷擾吳及其團隊。

士林地檢署表示，檢方接獲台北市警局內湖分局通報，吳欣岱疑遭民眾電話恐嚇，因涉及選舉期間公共秩序及參選人人身安全，旋即指派檢察官指揮內湖分局警方組成專案小組偵辦。

檢警分析相關通聯資料後鎖定黃姓男子涉案，昨向法院聲請搜索票後，今早前往宜蘭縣搜索黃男住處，查扣涉案手機等證物，帶回黃男調查。檢方複訊後，認定黃涉嫌非法妨害他人競選罪、恐嚇罪，犯嫌重大，但無羈押必要，諭知5萬元交保，命其不得騷擾吳及相關團隊。

檢方呼籲，選舉是民主政治重要基礎，民眾對參選人及公共議題如有不同意見，應以和平理性方式表達，不得以強暴、脅迫或其他非法方式妨害他人競選，或影響選民自由意志，檢方對於任何以暴力或恐嚇等不法手段介選，皆將依法查辦。

吳9月8日晚上在臉書貼文指稱，她因為講述五分里長候選人王健陞曾因乘機性交未遂罪被判刑，其服務處接獲恐嚇電話，但有些事情不能因為害怕就選擇不說，她遭恐嚇的事情，將會依法處理。