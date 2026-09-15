中榮名醫代刀獲緩刑原因曝光 和病患全和解、捐百萬給健保醫療專戶

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術，遭基層醫護錄影才揭發這場「廠商代刀」手術黑幕；台中地院指出，楊、鄭及3名廠商均和被害人和解、賠償完畢，楊、鄭各捐100萬元至健保愛心專戶，宣告5人均緩刑。

中院今下午宣判，依違反醫師法等判楊孟寅、鄭文郁有期徒刑1年4月、1年2月，均緩刑4年；另陳姓、2名林姓醫材廠商，各判1年、8月及8月，應向公庫支付20萬元、10萬元及10萬元，3人也均緩刑3年。

台中地檢起訴指出，楊孟寅、鄭文郁為貪圖勞務便利、鞏固與醫材廠商間關係，執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、2名林姓醫材廠商進手術室，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，詐領健保署診察費、手術費及患者自費共196萬元。

檢方說，醫材廠商配合代刀，讓醫師向病患推薦使用他們的醫材，公司會將銷售額2、3成作為「公關費」給楊、鄭，其等形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」違法模式。

檢方勘驗揭弊者錄影畫面，發現楊孟寅主刀時未刷手、沒穿無菌衣，口頭指導後就疑似就走出手術房，實際由林姓廠商替患者做係脊椎融合術；鄭文郁主刀時同樣沒刷手、未著無菌衣，並由陳姓廠商操，鄭背對患者和他人聊天，還抱怨晚餐菜色。

檢方偵結依醫師法非法執行醫療業務、詐欺取財等罪嫌，起訴楊孟寅、鄭文郁及3名醫材廠商，建請法院從重量刑。

台中地院今年7月開庭時，楊孟寅、鄭文郁及3名醫材廠商均認罪，合議庭裁定改由受命法官獨任行簡式審判，審酌楊、鄭指示廠商代刀位於主要地位，損及病患權益，造成生命、身體及健康潛在危險，悖離醫療倫理核心，也嚴重衝擊國家醫療執照制度公信力，破壞醫病關係信任基礎。

法官也說，3名醫材廠商聽從醫師指揮，其等為銷售醫療器材獲取利潤，貪圖非法代刀勞務費，不顧病患風險，代替醫師進入手術室執行部分手術，直言「將醫療手術淪為其等推銷商品的手段與獲利工具。」

法院考量，5人犯後坦承，尚無證據證明導致病患實際傷害，危害未擴大，5人和全部病患、家屬調解、和解成立，給付賠償完畢，楊、鄭也都遵從健保署緩刑條件要求，各捐100萬元至健保愛心專戶，有積極彌補誠意，經被害家屬同意緩後，宣告5人均緩刑。