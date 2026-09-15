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必比登推薦餐廳、桃園一日遊 里長涉貪汙詐領補助被搜索、約談
台北市松山區龍田里長黃淑芬透過里民一日遊、鄰長到米其林必比登推薦餐廳餐敘等，涉嫌浮報參加人數向區公所詐領補助費共3萬7310元，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，依貪汙罪嫌搜索黃、約談黃到案，並約談杜姓里幹事作證。
檢調掌握，2023年12月初，龍田里舉辦里民活動「茶金風華桃趣霧影城」的桃園一日遊，每人費用1200元，可向區公所申請每人600元補助，實際參加人數為80人，但里長涉嫌浮報120人參加一日遊，涉浮報40人、600元，共計詐領2萬4000元。
2023年12月底，龍田里的鄰長聚餐地點選在松山區的「金賞軒」，也是曾連續4年獲得米其林必比登推薦的知名海鮮台菜餐廳，當時只有10位鄰長參加聚餐，但里長涉嫌浮報有21人參加，涉嫌向區公所浮報11人、每人1210元餐費，共詐領13310元。
龍田里是松山區人口最多的里，年底大選有5人登記參選里長，黃淑芬也登記競選連任。台北地檢署今指揮調查局，依貪汙治罪條例利用職務詐取財物及刑法偽造文書罪嫌，搜索黃的住處、辦公處所等4處，約談黃到案，另通知杜姓里幹事作證。
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