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台南5月大男嬰遭凌虐致死裝袋棄屍 父親及乾妹2人延押2月禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南5個月大方姓男嬰去年底疑遭父母及父親乾妹凌姓女子3人凌虐致死後，以塑膠袋包裹其屍體，再由父親以機車載凌女將塑膠袋丟棄在新市區橋下排水溝棄屍，方父等3人被訴妨害幼童發育致死罪，方父及凌女移審後裁押禁見，惟2人均否認犯行，所述避重就輕，有串證及逃亡之虞，17日起延押2月。

台南地院指出，經訊問方、凌女2人後，2人均否認犯行，惟有台南地檢署相關偵查卷證可佐，認2人均涉犯凌虐未滿7歲幼童致死罪、成年人故意對兒童犯傷害致死罪、成年人故意對兒童犯遺棄屍體罪、兒童及少年福利與權益保障法及家庭暴力罪等罪嫌疑重大。

同時，2人所犯凌虐未滿7歲幼童致死罪及成年人故意對兒童犯傷害致死罪均為最輕本刑5年以上有期徒刑，畏罪逃亡規避審判、執行程序可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。

且2人均否認犯行，所述避重就輕且前後不一，與卷內客觀事證不盡相符及同案男童母親所述也有出入，2人又將主要犯行均推給男童母親，就本案犯罪過程細節仍有待對質詰問必要，如任2人交保在外，極有可能在日後審理進行交互詰問前前往勾串、影響共犯或證人證述內容，有相當理由足認被告2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。　　　　

檢方起訴，方童父母及凌女自男嬰自去年7月出生起 ，在新市住處與永康租屋處，父親多次以不明長條軟棒或徒手毆打男嬰，凌女以拳頭揍擊其肚子，母親則以手拍打其臉頰並持拖鞋等物毆打其臀部等部位，致男嬰右鎖骨遠心端骨痂、右肋骨第八肋骨及左膝部陳舊性骨折等舊傷。

檢方指出，去年11月10日晚間，方父等3人在永康租屋處，見男嬰哭鬧，父親徒手毆打其胸部，凌女以拳頭揍腹部，母親則將男嬰頭部推撞向牆壁致「叩」一聲，造成男嬰頭骨及右側第九肋骨骨折等致死。

方父等人發現並確認男嬰已死亡後，謀議將男嬰屍體丟棄，由母親及凌女先以藍色垃圾袋包裹其屍體，再裝入黑色塑膠袋內，再由父親騎乘電動機車搭載凌女至新市區永新路與高鐵橋下台南段道路交岔路口，再由凌女下車將裝有男嬰屍體的塑膠袋丟落橋下排水溝棄屍。

後因台南市府社會局專責人員發現男嬰去向不明，並通報員警代為協尋，經員警於去年12月18日發現方父騎乘電動自行車搭載妻子，加以攔停並盤問男嬰下落，才供出已將男嬰屍體遺棄在排水溝，並由員警於同日晚間在排水溝起獲男嬰屍體。方父等3人經檢方起訴後，正由台南地院國民法官法庭審理中。

經台南地院訊問方及凌女2人，認羈押2人原因及必要性仍然存在，裁定2人均應自9月17日起第二次延長羈押2月，並均禁止接見、通信。聯合報系資料照
經台南地院訊問方及凌女2人，認羈押2人原因及必要性仍然存在，裁定2人均應自9月17日起第二次延長羈押2月，並均禁止接見、通信。聯合報系資料照

台南 棄屍 塑膠袋

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