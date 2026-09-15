帶團遊重慶陷「中共資助介選」風暴 彰化糖友里長何吉盛二審無罪

彰化縣和美鎮糖友里長何吉盛，也是村里長聯合服務總會前總會長，檢方指控，2024年大選前，何招攬村里長赴對岸重慶旅遊，受對岸資助，企圖以落地招待的不正利益，影響選民投票意向，一審認罪證不足，判無罪，檢方不服上訴，台中高分院今天審結，認定檢方舉證無法證明旅遊招待與投票行為具對價關係，且無證據顯示何男受中國官方指示，駁回上訴，維持無罪判決，全案仍可依刑事妥速審判法上訴。

起訴指出，彰化縣村里長聯合服務總會何姓前總會長，在2024年總統大選前，透過村里長系統招攬多名成員前往中國重慶地區參訪交流。

檢方控訴，團員僅需負擔機票費用，落地後由中國大陸相關單位安排食宿、交通及參訪行程，期間更有大陸官員與台商出席交流餐會，宣傳支持特定政治立場及候選人。

檢方認定，何男涉嫌接受滲透來源之指示與資助，以旅遊之不正利益介入選舉，依違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法起訴。

彰化地院審認，多數參團者都表示未聽聞支持特定候選人的言論及要求，也不清楚旅遊期間食宿費用究竟由何人負擔。部分證人的證述不僅前後不一致，甚至在法庭上翻供，難以作為定罪依據。

法官認為，雖然赴陸交流適逢選舉敏感期且有接受招待的情形，但無法證明旅遊招待利益與投票行為間存在對價關係，也欠缺證據證明何男受中國官方委託或資助從事賄選活動，基於無罪推定原則，判無罪。

檢方不服一審判決上訴，但未再提出新證據。

台中高分院今天審結，認同原審見解，強調現有證據難以認定何男安排出團是接受大陸台辦指示或資助，也無法證明其在旅遊途中或返台後，有要求團員為一定投票權之行使。

此外，無法認定團員主觀上意識到落地招待與行使投票權有對價關連性，即不具備受賄認知。

二審認定，檢方舉證不足，裁定駁回上訴，維持無罪判決，全仍得由檢察官依刑事妥速審判法規定，上訴最高法院，尚未確定。