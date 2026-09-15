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竹聯義堂武將「小麥可」協助共諜張俊傑逃亡 曾犯下立法院槍擊案

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

曾犯下立法院槍擊案的陳威達目前是竹聯幫「義堂」要角，涉嫌協助高金素梅國會辦公室前主任張俊傑在公廁破壞電子手鐶，「斷鐶」後透過神秘組織找人員接應，助張逃亡迄今10天。台北地檢署9月14日依毀損公物、藏匿人犯等罪嫌，分別通緝張俊傑、陳威達。

據了解，北檢通緝的陳威達，綽號「小麥可」，曾是竹聯幫寶和會成員，目前是竹聯幫「義堂」要角，他擅長拳擊與健身，有綜合格鬥專長，算是竹聯幫中生代「武將」，以往台北市信義區夜店或大安區酒店有衝突，陳威達有時會出面「處理」，近年觸角衍生至新北市都更。陳威達交往複雜，曾因案被新北市刑大調查，目前由新北刑大追緝行蹤。

陳威達13年前曾是槍手，2013年犯下震驚社會的立法院旁槍擊案，戴帽子、口罩持槍連開3槍，子彈貫穿被害人大小腿，造成嚴重骨折傷勢；陳冒用他人護照潛逃大陸，直至2015年8月間才在上海落網，被依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」押解返台，依重傷害等罪嫌起訴。

此案，目擊者在開庭時證詞前後不一，且作案時遮掩面容，無法人臉辨識，檢方建議法院採國外「耳紋」辨識作為證據，但未獲法院採納，台灣高等法院2018年判定其重傷害無罪，冒用護照逃亡部分則依偽造文書罪判處有期徒刑7月。

檢警掌握，陳威達就是張俊傑逃亡案中的「廁所男」，9月6日在大安森林公園公廁涉與張俊傑共同破壞電子手鐶後南下逃亡，陳涉嫌陪同張從台北逃亡到嘉義，並由有暴力犯罪前科的周煥凱出面涉嫌提供車輛給張，作為逃亡工具，在嘉義、台南、高雄等地繞行製造斷點，最後由男子陳俊翰駕駛豪華商務車接應張，載至高雄，並負責安排飯店住宿等事宜。

檢警偵辦逃亡案，已拘提7人到案，陳俊偉（5萬元交保）、周煥凱（羈押獲准）、陳俊翰（羈押獲准）、陳彥安（10萬元交保）、潘信義（向法院聲押），陳男、陳女將移送複訊。檢警研判張俊傑還在境內，尚未逃離出境。

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高金素梅助理張俊傑破壞電子手鐶後失聯，除了北院發布通緝，北檢9月14日也發布通緝。(本報資料照片)
高金素梅助理張俊傑破壞電子手鐶後失聯，除了北院發布通緝，北檢9月14日也發布通緝。(本報資料照片)

張俊傑 小麥 槍擊

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