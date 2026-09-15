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雲林地檢署接獲違反選舉情資143件 召開檢警調會報深入布雷查察

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

選舉將屆，雲林地檢署昨召開反賄查察會報，說明「深偽影音、假訊息處理」及「虛遷戶籍（幽靈人口）偵辦策略」，強調截至目前已受理143件妨害選舉情資，並鎖定高風險選區、熱點及重點對象明查暗訪，以發揮及時查察戰力，確保查賄時效性，落實打擊賄選。

雲林地檢署舉行115年雲林地區地方公職人員選舉查察精進會議，由本署林秀敏檢察長主持，邀請雲林檢警調、政風、移民署等主管參加，高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣也到場勉勵持續深化「布雷」全力查察，強調科技進步，深偽影音、假訊息介選及幽靈人口等手法精進，已嚴重影響選舉公平，期待大家發揮團隊戰力，呈現具體成果。

雲林地檢署檢察長林秀敏也強調，對於已蒐報、掌握的情資應盡速盤點整理，速查嚴辦，以達精準打擊效果。同時應嚴防深偽影音、選舉賭盤、幽靈人口、境外勢力介選、投票部隊等不法情事。各單位應持續布雷、訪雷，建立檢舉管道及身分保密制度，透過高額檢舉獎金，鼓勵民眾踴躍檢舉。

主任檢察官蔡勝浩並就各項防賄查察要項進行說明指出，「幽靈人口」偵辦策略上，進行「籍在人不在」等異常戶籍篩選比對、實地訪查，並實施「勸導先行」，若清查疑有意圖使特定候選人當選的虛遷戶籍事證，即報請檢察官指揮偵辦。至於新興的「深偽影音、假訊息」，則妥適運用科技鑑識機制，即時查核、有效澄清、迅速下架、溯源查辦。

雲林縣警察局刑大隊長楊承璋、雲林縣調查站副主任林俊雄、雲林縣府政風處科長王明載、雲林專勤隊長陳家弘會中也深入分析目前選情，報告各單位目前掌握的賄選熱區及高風險對象。雲林地檢署指出，目前已受理各類妨害選舉情資共143件，將深入釐清查察。

雲林地檢署舉行115年雲林地區地方公職人員選舉查察精進會議，檢察長林秀敏主持，邀請雲林檢警調、政風、移民署等主管研討如何發揮戰力打擊妨害選舉。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署舉行115年雲林地區地方公職人員選舉查察精進會議，檢察長林秀敏主持，邀請雲林檢警調、政風、移民署等主管研討如何發揮戰力打擊妨害選舉。圖／雲林地檢署提供

雲林地檢署舉行115年雲林地區地方公職人員選舉查察精進會議，邀請雲林檢警調、政風、移民署等主管研討如何發揮戰力打擊妨害選舉。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署舉行115年雲林地區地方公職人員選舉查察精進會議，邀請雲林檢警調、政風、移民署等主管研討如何發揮戰力打擊妨害選舉。圖／雲林地檢署提供

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