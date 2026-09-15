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台中榮總廠商無照代開刀風暴…2神經外科名醫收公關費 今均判緩刑

熱話題／死刑爭議再起！繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

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台中榮總廠商無照代開刀風暴...2神經外科名醫收公關費 今均判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中榮總腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁2023年起涉放任醫材廠商替患者動刀，施作椎間盤、腰椎關節手術，2人多次未刷手、沒著無菌衣站在旁觀看，經基層醫護錄影才揭發這場「廠商代刀」手術黑幕；台中地院今依違反醫師法等判楊、鄭各1年4月、1年2月，均緩刑4年。可上訴。

檢方起訴指出，楊孟寅、鄭文郁為貪圖勞務便利並鞏固與醫材廠商間合作關係，執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、2名林姓醫材廠商進手術室，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，詐領健保署診察費、手術費及患者自費共196萬元。

檢方說，醫材廠商配合代刀，讓醫師向病患推薦使用他們的醫材，公司會將銷售額2、3成作為「公關費」給楊、鄭，其等形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」違法模式。

檢方訊時，楊孟寅起初狡辯否認、避重就輕，被聲押時才坦承違反醫師法、詐欺，有授權給廠商執行醫療行為逾越界線，鄭文郁同樣至被聲押時才改口認罪。

3名醫材廠商說，受主刀醫師楊、鄭指示，跨越藍線到手術台操作、觸碰患者身體，持自己準備的醫材、血氣化槍及替患者鎖螺絲，代執行手術1刀利潤3萬元，並協助醫師處理卡住或較難處理部分。

檢方勘驗揭弊者錄影畫面，發現楊孟寅主刀時未刷手、沒穿無菌衣，口頭指導後就疑似就走出手術房，實際由林姓廠商替患者做係脊椎融合術；鄭文郁主刀時同樣沒刷手、未著無菌衣，並由陳姓廠商操，鄭背對患者和他人聊天，還抱怨晚餐菜色。

檢方認為，微創脊椎手術極精密應由醫師親自為之，病患信任醫師才同意締結醫療契約，楊、鄭在手術同意書上「手術負責醫生」欄位簽名，卻讓廠商代刀，是透過積極虛名、消極隱匿密醫代刀，是對病患施用系統性詐術。

檢方偵結依醫師法非法執行醫療業務、詐欺取財等罪嫌，起訴楊孟寅、鄭文郁，及3名醫材廠商，建請法院從重量刑。

台中榮總微創性神經外科前主任鄭文郁（左）、腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅（右）捲入帶刀風波，遭檢方依違反醫師法等罪嫌起訴。聯合報系資料照
台中榮總微創性神經外科前主任鄭文郁（左）、腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅（右）捲入帶刀風波，遭檢方依違反醫師法等罪嫌起訴。聯合報系資料照

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