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死囚林旺仁癌逝⋯全台剩34人待槍決 他入獄近40年最久

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

死囚林旺仁懷疑妻子出軌，2004年到妻子上班的「女人心卡拉OK店」縱火，釀成5死8傷慘劇，遭判死刑定讞。然而還沒有等到執行槍決，林就因罹癌於昨（15）日逝世，全台尚存死囚如今減至34人。

死刑存廢爭議，憲法法庭於2024年作成判決，設下死刑「有條件合憲」的森嚴關卡，被告除須犯「情節最嚴重」的殺人罪，三審也須強制辯護、經言詞辯論，並由合議庭法官一致決判死；另審判或行為當下罹精神疾病，不得科處或執行死刑。

憲判出爐後，最高檢察署對全台37名死刑犯分案審查，部分死囚利用我國司法制度的救濟途徑，透過聲請釋憲、非常上訴、再審不得執死的規定續命。最近一次槍決，則是挑中最年輕死囚黃麟凱，於2025年1月16日深夜執行。

黃麟凱槍決伏法後，國內剩下36名死刑犯。然而，近來死囚獄中病死頻傳，包括曾犯下女建商遭撕票分屍案的死囚歐陽榕，已於今年1月因多重器官衰竭過世；另犯下卡拉OK縱火案釀5死8傷的死囚林旺仁，昨日也因罹癌病故，待執行死囚減至34人。

其中關押最久的死囚邱和順被控犯下男童陸正綁架撕票案、分屍女保險員案，他自1988年遭逮捕羈押，2011年被判死刑定讞，在監至今38年尚待執行；最老死囚則是今年高齡74歲的王信福，他遭控教唆槍殺2名警察再逃亡大陸，同樣於2011年判死確定。

至於34人中的唯一女死囚林于如，被控接連殺害母親、婆婆及丈夫詐保，被外界稱為「驚世媳婦」，2013年經判死定讞，但因患有憂鬱症和睡眠障礙，依憲判不得執行死刑，暫時取得「免死金牌」。

死囚沈文賓則是現存最後一位判死定讞者，他為查妻子下落，擄走妻舅的女友及友人，拷問後溺殺棄屍，2020年判處死刑確定。

死囚林旺仁未執行槍決，於昨日病逝。圖／聯合報系資料照
死囚林旺仁未執行槍決，於昨日病逝。圖／聯合報系資料照

最老死囚王信福遭控教唆槍殺2名警察被判死，如今74歲還沒等到槍決。圖／聯合報系資料照片
最老死囚王信福遭控教唆槍殺2名警察被判死，如今74歲還沒等到槍決。圖／聯合報系資料照片

沈文賓溺殺2人，是現存最後一位判死定讞者。圖／聯合報系資料照片
沈文賓溺殺2人，是現存最後一位判死定讞者。圖／聯合報系資料照片

死囚邱和順（中左）被控是男童陸正撕票案主謀，遭關押長達38年尚未執行槍決。圖／聯合報系資料照
死囚邱和順（中左）被控是男童陸正撕票案主謀，遭關押長達38年尚未執行槍決。圖／聯合報系資料照

現存34死囚中唯一女性，「驚世媳婦」林于如（中）殺害母親、丈夫等3人詐保，遭判死刑定讞。圖／聯合報系資料照片
現存34死囚中唯一女性，「驚世媳婦」林于如（中）殺害母親、丈夫等3人詐保，遭判死刑定讞。圖／聯合報系資料照片

死囚 死刑 縱火 林旺仁

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