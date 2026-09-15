【熱話題】死刑爭議再起 !繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

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死囚林旺仁（中）未執行昨病逝。聯合報系資料照

死囚林旺仁在獄中因病辭世，全台死囚降至34人，林旺仁不是首位待執行病死獄中的死囚，過去已有多起死囚在獄中病死案例，包括分屍案凶手歐陽榕、隨機殺女房東的黃富康、殘殺妻兒的鄭文通等多人；政府廢死政策、不執行死刑政策，再度引發爭議。

林旺仁縱火案（2004年） 全國死囚現況 5 死亡人數 案發當晚罹難者 8 受傷人數 案發當晚受傷者 22 定讞後關押年數 林旺仁本人 34 待執行死囚人數 林旺仁病逝後

男子林旺仁不滿妻子在基隆市「女人心卡拉OK店」工作，為教訓妻子，持汽油到店內縱火造成5死8傷慘劇，林判決死刑確定未執行，昨病逝。最高檢察署迄未替林旺仁提起非常上訴，未來是否提出，要看審查結果決定。

最高檢針對憲法針對死刑做出的113年憲法判決第8號意旨，審查標的包括「是否死刑判決為一致決？」、「是否有強制辯護？」、「是否為犯最嚴重之罪？」、「有無違法認識而有執行能力？」、「有無精神疾病致犯罪？」、「所犯罪名是否唯一死刑？」，林旺仁雖已逝，但審查工作沒有停止。

林旺仁不是首位待執行病死獄中的死囚，23年前犯下高雄市鳳山區女建商盧金惠撕票案的歐陽榕，判處死刑確定也未執行，今年1月25日病死獄中，前檢察總長邢泰釗在歐陽榕死後為他提非常上訴，後來由最高法院撤銷改判不受理判決。

憲法法庭對死刑作成限縮判死條件判決後，最高檢察署陸續對犯下擄人勒贖案的黃春棋與陳憶隆、犯下台南市歸仁區雙屍命案的郭俊偉、犯下新北市淡水區情殺案的王鴻偉、歐陽榕「4案5人」提起非常上訴，最高檢今證實，林旺仁部分尚未結案。

審判與獄中22年 從縱火案發生到病逝獄中，橫跨22年的司法程序 2004年6月 基隆「女人心卡拉OK」縱火案發生，5死8傷，林旺仁遭逮捕。 2011年11月 最高法院依殺人罪判處死刑定讞、褫奪公權終身，收押台北看守所待執行。 2024年 憲法法庭作成113年度憲判字第8號判決：死刑合憲但須嚴格限縮，大法官點名林旺仁等3名死囚可能因精神障礙或心智缺陷、辯護能力顯著不足而不得判死，修法前不得執行槍決。 2025年10月 林旺仁出庭聲請再審，當庭雙手合十向法官求情，盼能重啟審理。 2026年（近期） 高院裁定律師團提出的資料不符合再審所需的新事實、新證據，駁回聲請。 2026年8月 健康急轉直下，檢查確診癌症末期。 2026年9月14日 治療不到一個月，66歲的林旺仁於台北醫院病逝，最終未等到檢察總長是否提起非常上訴的決定，也未等到死刑執行。

現年66歲的林旺仁沒有慢性病史，但有精神科就醫紀錄，犯案後已在台北看守所羈押20年以上。上月中，林因身體不適戒護至部立台北醫院救治，檢查出罹患癌症，處置後先送回台北看守所病舍療養，本月初，林又感身體不適，再被帶往部立台北醫院，經急救一周無效，昨天上午病逝，所方通知多名家屬陪同檢察官相驗，皆對林的死亡表示無異議，大體由家屬領回。

林旺仁2004年6月15日晚間，因不滿妻子在基隆「女人心」KTV工作，屢打電話到店裡和員工口角，預謀縱火報復；同年月16日中午，林在宜蘭縣住處用塑膠袋裝水模擬怎麼丟汽油彈，下午4時帶著兩個寶特瓶去買60元汽油，備好廢布條、鐵絲、紅色塑膠袋及深藍色全罩式安全帽，沿濱海公路趕赴基隆，晚間抵達「女人心」KTV。

林旺仁先將車子停在附近，把汽油倒在塑膠袋內，戴上安全帽步行前往縱火，不過，同棟建築物2樓、3樓，分別有「女人心」、「波麗路」2家KTV，且建築物只有一個出入口，林選在晚上9點多的營業時間在樓梯間扔擲汽油，用打火機點燃綁在鐵絲上的廢布條後，犯案後逃離現場。

林旺仁縱火後，火勢迅速延燒2間KTV，業者、消費者爬窗逃離火場，分別受到嗆傷或撕裂傷，火勢延燒波麗路KTV後方廚房和陽台，因陽台是密閉空間，避難設施及建築結構不合規，往陽台方向逃命的5人吸入過量濃煙不治，釀5死8傷慘劇，林依殺人罪起訴。

死囚林旺仁未執行昨病逝。聯合報系資料照

林旺仁歷審抗辯行為時有精神問題，主張無責任能力，仍於2011年判決死刑定讞。憲法法庭判決限縮死刑適用後，其中「有無精神疾病致犯罪？」是審查重點，由於林旺仁主張行為時有精神問題，與犯詐領保險金毒死3名至親的「驚世媳婦」林于如、因賭債糾紛殺害2人的沈岐武2死囚並列為最有機會「逃死」的3名死囚。

林旺仁2025年向高院聲請再審一度遭駁回，律師抗告成功，案子發回高院審理，高院開庭提解林旺仁出庭，林坦承縱火，稱只是去「嚇嚇太太和員工」，沒有殺人犯意，強調自己腦子受傷，記憶力不好。

死囚林旺仁未執行昨病逝。聯合報系資料照

林旺仁的律師表示，林旺仁從來沒到過3樓的波麗路卡拉OK，無法預知有人會死亡，且已經請兄弟給付20萬給死者家屬致意；律師團甚至表示，林旺仁歷審做了4、5次精神鑑定，看似可以理解訴訟的意義，實際上理解資訊能力不足，缺乏自我辯護能力，律師為此聲請調閱林羈押在台北看守所的輔導紀錄及就醫紀錄，也要求調閱偵訊錄音帶證明林沒有受刑能力。