轉任律師未利益迴避遭懲戒 雲檢前主任吳文城：將研議是否覆審

雲林地檢署前主任檢察官吳文城轉任律師，未利益迴避為雲檢偵辦的案件擔任二審辯護律師，被移付懲戒，盡管他主張自己檢察官任內是發言人，並未參與偵查及公訴。但經律師懲戒委員會審查結果，仍決議予以申誡處分，須自費接受律師倫理規範6小時研習。至於是否會申請覆審，吳文城今天表示，將再研議。

吳文城原任雲林地檢署主任檢察官兼發言人，2023年4月以健康因素請辭檢察官職務，轉任律師工作，在雲林虎尾開設法律事務所，同年6月，即陸續接下多起二審辯護案件，包括1.2億元「XD」版偽鈔集團案與前口湖鄉長林哲凌涉貪等案。

台南高分檢認為，吳文城擔任檢察官時，曾核閱雲林地檢署公訴檢察官的補充理由書，已涉及公訴業務，聲請禁止他擔任林哲凌的辯護人。南高分院裁定指出，吳文城在離開雲檢只有2個月，即接受林哲凌委任為二審辯護人，明顯有利害衝突，影響司法公信力，裁准吳不得再為林哲凌辯護，林哲凌也於今年5月被依貪汙罪判刑10年確定。

吳文城遭移付懲戒後，主張自己當時主要身分是地檢署的發言人，並未實際參案件的偵查或公訴業務，不受相關迴避規範之限制。

但律師懲戒委員會審查認為，吳文城雖未涉及律師法所規定司法官轉任律師3年內不得在原任職機關所在地的地檢署、地院執行律師業務規定，但所接手案件均為自己過去任職雲檢期間偵結起訴的重大案件，有違反律師執業倫理及利益衝突的疑慮，決議予以申誡，並自費接受6小時律師倫理規範研習，可覆議。

針對懲誡之事，吳文城今天仍重申，他接案的原則只考量是案件公平性和當事人利益，當初這些案件均非自己承辦或協辦，對案件內容亦不清楚，所以才承接案子，在承接訴訟案件時，不會顧及機關和個人形象，只在乎案件的公平和當事人的權益。至於是否會申請覆審，將再研議。