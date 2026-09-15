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振興醫師訟戰！怒批前主管「當庭說謊」 女醫：將用剩下生命討公道

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓醫師指振興醫院曾姓女醫師與院內高層勾結，灌水業績分潤獲利千萬元，曾女提告林妨害名譽罪，士林地院今開庭準備，曾女沉重指稱林惡意抹黑「不只妨害名譽，更是殺人未遂」，強調將以剩下的生命討公道。

曾女說，林當庭說謊，勞動事件裁定是2024年4月作成的，林則是同年7月才不予續聘，相關陳述不實；林指曾在院內有「外號」，曾和同事在事發之前都未曾聽過；整起事件是林先對外爆料才引來媒體關注報導。

林說自己沒有惡意，曾不認同。林2023年5月當選振興企業工會理事長，6月就開始發函攻擊曾，函中提及2020年當上主管的T某，院內才200多位醫師，不是指曾、還會是指誰？林憑一紙意義不明的報表就具體誹謗，為何不提報表中還有其他醫師業績破億？為何不提麻醉科、放射科、核子醫學科的數字低到不合理？

曾沉重表示，她用5年的付出使團隊業績倍增，林卻惡意誹謗，將一切努力變成「與高層交情好」，使她和整個團隊在醫院內外飽受霸凌、羞辱，「這對我們付出的心血和努力公平嗎？」

林未奪取他人生命，卻奪走筆生命更寶貴的東西，就是一個人的名譽，媒體是嗜血的、民眾沒有興趣了解真相，這些日子她忍辱負重，若非司法明察秋毫、主持公道，她可能已不在人世。要抹黑一個人很容易，被害者要爭取清白卻要面對漫漫長路，對她來說，林不只涉犯妨害名譽罪，更是涉犯殺人未遂罪。

曾女強調，「我將用剩下的生命，為我和我的家人以及整個醫療團隊，討回應有的公道和尊嚴」。法官諭知，10月30日下午2時30分開庭續行準備程序。

林姓心臟科醫師（左）、曾姓女醫生（後）、林的辯護律師。記者李隆揆／攝影
林姓心臟科醫師（左）、曾姓女醫生（後）、林的辯護律師。記者李隆揆／攝影

曾姓女醫生步出士林地方法院。記者李隆揆／攝影
曾姓女醫生步出士林地方法院。記者李隆揆／攝影

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