質疑振興醫院業績灌水挨告判賠百萬 心臟名醫否認妨害名譽：上訴中

林姓心臟科醫師對外指稱振興醫院曾姓女醫師，在擔任院內主管時與高層勾結，灌水業績分潤獲利千萬元，曾女提告林妨害名譽罪，民事部分獲判賠100萬元，刑事部分法院今開庭準備，林否認犯行，並稱民事訴訟也正上訴中。

起訴指出，林原因涉妨害名譽案經士林地檢署檢察官不起訴，經高檢署發回續行偵查。經查林2024年7月接受媒體採訪，發表「業績灌來灌去」、「這離譜的數字，從來也沒被交代，站在工會立場，應該要對不當行政手段發表意見」、「奇怪了到底是什麼原因，是不是他們兩個很要好」、「這列出來的分潤是2200多萬元」等語，利用不知情的新聞媒體報導損害曾的名譽，檢方偵結依加重誹謗罪起訴。

士林地院刑事庭今開庭行準備程序，林否認犯行，稱其是基於公益和員工權益，對管理不當所生的疑義發表言論，部分言論是在回答媒體提出的、與曾女及管理方相關的針對性問題；相關言論是依據勞動事件裁定內容及工會匿名檢舉資料做出的合理推測，未對曾女有惡意。

林說，當時稱「他們兩個（曾女和高層）是不是很要好」是基於常識推論，曾女在院內有個「外號」，只要在振興醫院服務超過10年的人都知道；至於醫師分潤提成狀況，也是基於醫師工作常識，業績增加、分潤就會增加，只是為什麼有人業績會突然從幾千元暴增到幾億元？這實在不合理。

他擔任工會理事長時接獲的匿名檢舉資料中，顯示院內醫師薪資狀況，「上面有我和同學的薪資，所以我們知道資料上的數字是精準的，進而推測其他醫師的薪資，有『加倍給薪』狀況」，而他是心臟科醫師，除了主管加給以外，其他收入都與健康管理中心的分潤制度無關，後續因遭院方不予續聘，也無從查證相關業績記載方式。

士林地院民事判決指出，曾女2020年4月1日起在振興醫院擔任健康管理中心主任，林2019年4月至2020年1月曾擔任相同職務；林2024年7月不實指控曾與醫院高層勾結，利用不當手段灌水業績，以獲得巨額不法薪資利益，貶損曾的人格及社會評價，導致曾遭網路言論攻擊，引發失眠、憂鬱等精神上痛苦，求償500萬元。

林辯稱，他在擔任醫院工會理事長期間發現院內管理問題，以工會名義函詢醫院董事會未獲回應，遂以密件向主管機關檢舉，院方以林造謠、影響團隊榮譽為由，對林記大過1次處分，林向勞動部提出不當勞動行為裁決申請，勞動部認定振興醫院的處分構成不當勞動行為，院方認定林嚴重破壞醫院團隊精神核心價值，不續聘林，林見院方毫無悔意，才將相關爭議資料提供給新聞媒體。

相關言論是針對振興醫院行政管理措施提出質疑，爭取工會及自身權益，並非針對曾女，且相關言論與公共利益高度相關，林以盡查證合理查證義務，並無不法，請求駁回曾的告訴。

法官清查相關對話紀錄、勞動裁定、振興醫院函文等事證，認定林所提出的質疑，已經曾女、振興醫院院長等人反覆澄清，林仍發表言論指述曾女與院方高層勾結、灌水業績獲利等，相關言論已具違法性且損及曾的名譽，相關精神慰撫金以100萬元為適當。

林姓心臟科醫師（左）、曾姓女醫生（後）、林的辯護律師。記者李隆揆／攝影