超商店員遭控侵占75元拿鐵獲判無罪 派遣社索百萬「註銷黑名單」遭訴

全家超商徐姓店員因擅取店內燕麥奶拿鐵未結帳，遭陳姓店長提告業務侵占罪，高等法院先前判決無罪確定，後續驚爆案外案，與該店合作的葉姓人力派遣業務對徐謊稱「可幫忙註銷黑名單」、索討百萬元，徐發覺葉無相關權限提告，士林地檢署偵結依恐嚇取財等罪嫌起訴葉。

據悉，徐的葉姓男友是人力派遣業務，平時與全家便利商店中永店加盟主合作，由葉派遣人力至店內擔任大夜班店員。2025年5月17日派徐擔任該店店員期間，徐擅取店內價值75元的燕麥奶拿鐵未結帳，遭該店陳姓店長提告業務侵占罪，經高等法院判決無罪確定。

葉明知自己無解除全家超商員工於店內涉犯刑事犯罪而永不錄用名單權限，2025年5月24日起陸續傳訊徐，稱「付10萬元、30萬元給我，我會幫你解除黑名單」等，徐為求繼續在該店上班而答應付款。

期間葉因徐遲未付款，又因故與徐吵架，同年8月1日起又陸續傳訊徐「最低1萬5000每個月，再敢討價還價，錢我也不要了，就專門搞你」、「不用討價還價，我等等下班就去地檢署起訴你，順便連絡媒體，別和解了，我們好好玩玩」、「我建立企業社以來送進監獄的超過50個，你想試試？」「先還3萬是之前欠我的賠償，後面還3萬是你黑名單的費用，你是否能接受」、「你理好頭髮準備進去關吧」、「老子玩死你」、「剛跟律師討論過了，和解金100萬元，不接受分期償還」等，迫使徐支付60萬、100萬元等毫無債權且顯不相當金錢。

徐心生畏懼，後續察覺葉並無解除黑名單的權限，驚覺受騙，未交付任何款項。士林地檢署上月偵結依詐欺取財未遂、恐嚇取財未遂等罪嫌起訴葉。