她欠稅139萬拘提日想出國機場被攔截 得知被管收急籌款換自由

基隆市胡姓女子經營農產公司，欠繳營利事業所得稅等共139萬多元。法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，胡女屢傳不到且有脫產事實，昨天她到桃園機場準備出國時被攔下，經訊問後聲請管收獲准，胡女很快在管收7小時內辦妥分期獲釋。

宜蘭分署指出，46歲胡女經營農產公司，進口國外水果在台轉賣。公司因積欠稅款139萬多元未繳納，財政部北區國稅局信義稽徵所等機關，移送宜蘭分署執行。

胡女公司名下已無財產可執行，但宜蘭分署調查發現，公司陸續有大筆帳款收入，入帳後即轉入胡女個人帳戶或提現花用殆盡，以致無從執行。

宜蘭分署多次請公司負責人胡女出面說明未果，限制其出境並聲請法院核發拘票，今年8月間未能成功拘提。昨天上午再次進行拘提，發現胡女正前往桃園機場準備搭機出境，但因已遭限制出境遭攔截，才配合至宜蘭分署基隆辦公室說明財務狀況。

宜蘭分署訊問後，認定胡女就公司資金轉入其個人帳戶及現金去向，無法提出合理說明，也未能提出適當清償計畫，留置後聲請法院管收獲准。胡女在被管收後7小時內，迅速籌足50萬元先行繳納，並找到具資力友人擔保分期繳納才獲釋，這起個案創下是宜蘭分署管收後，最快繳款紀錄。

宜蘭分署表示，針對有履行能力卻故不履行，或有隱匿處分財產情事之義務人，將嚴格執法、絕不寬貸。必要時並將施以限制出境，甚至向法院聲請拘提、管收等強制手段，提醒民眾應誠實面對公法債務，以免損及自身權益。

基隆市胡姓女子經營農產公司，欠繳營利事業所得稅等共139萬多元。行政執行署宜蘭分署訊問後聲請管收獲准，胡女在管收7小時內辦妥分期獲釋。圖／宜蘭分署提供

基隆市胡姓女子經營農產公司，欠繳營利事業所得稅等共139萬多元。行政執行署宜蘭分署訊問後聲請管收獲准，胡女在管收7小時內辦妥分期獲釋。圖／宜蘭分署提供

基隆市胡姓女子經營農產公司，欠繳營利事業所得稅等共139萬多元。行政執行署宜蘭分署訊問後聲請管收獲准，胡女在管收7小時內辦妥分期獲釋。圖／宜蘭分署提供

基隆市胡姓女子經營農產公司，欠繳營利事業所得稅等共139萬多元。行政執行署宜蘭分署訊問後聲請管收獲准，胡女在管收7小時內辦妥分期獲釋。圖／宜蘭分署提供