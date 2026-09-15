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「瘦瘦針」花千萬公款只罰10萬？南市衛生局：所長自掏腰包仍觸法

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化區衛生所所長被爆採購「瘦瘦針」，外界質疑是否涉及使用公款，甚至有網路訊息指稱「使用公款採購上千萬元、中飽私囊，最後只被罰10萬元」。台南市衛生局今天澄清，經查相關藥品購買款項是由所長以個人款項支付，並未使用衛生所公款或公務預算，網路相關說法屬錯誤訊息。

衛生局表示，雖然相關藥品購買款項由個人支付，但藥品是以衛生所名義向藥商採購，既涉及醫療機構藥品採購及管理，相關採購、驗收、保管、處方、調劑、使用及流向等，仍須依藥事法及相關藥品管理規定辦理，並非由個人支付款項，就能排除醫療機構及相關人員的管理責任。

衛生局指出，本案是基於保障民眾用藥安全及落實醫療機構藥品管理，主動查核轄內醫療機構及衛生所藥品管理情形，經查發現相關藥品有庫存數量與處方紀錄不符等異常情形，已就相關違規事項依藥事法規定依法查處，並要求相關單位進一步釐清藥品採購、保管、使用及流向。

衛生局強調，本案經查並無使用衛生所公款或公務預算採購的情形，但因是以衛生所名義採購藥品，仍涉及醫療機構藥品管理及流向追蹤責任。對於醫療機構藥品安全及管理，衛生局將持續嚴格把關，凡查有違規情形，將依權責依法查處，以維護民眾用藥安全及醫療品質。

醫師呼籲，民眾若有減重需求，應尋求合格醫療院所及專業醫師評估使用瘦瘦針，透過合法管道取得核准藥品，並依醫囑使用及追蹤。聯合報系資料照
醫師呼籲，民眾若有減重需求，應尋求合格醫療院所及專業醫師評估使用瘦瘦針，透過合法管道取得核准藥品，並依醫囑使用及追蹤。聯合報系資料照

瘦瘦針 公款 衛生局

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