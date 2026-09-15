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公務車油料未確實核銷 竹塘鄉長蔡碩任背信判6月、緩刑遭駁

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化竹塘鄉長蔡碩任因公務車油料核銷及使用問題，被控犯背信罪，一審判處2罪各有期徒刑4月，定應執行刑6月。蔡碩任不服量刑提起上訴，主張已繳回犯罪所得2314元，且身體狀況可能無法易服社會勞動，希望從輕量刑並宣告附條件緩刑；彰化地院二審認為原審量刑並無不當，判決駁回上訴。

蔡碩任指出，尊重法院判決結果，因還在鄉長任期內，將申請在假日進行易服社會勞動。

判決指出，蔡碩任自2018年12月25日起擔任竹塘鄉長，期間未確實核銷公務車油料，並任意使用公務車從事個人私領域活動，損害公庫財產。一審審酌他所犯2罪各判4月，定應執行刑6月。

蔡碩任上訴主張，已將犯罪所得2314元繳回竹塘鄉公所，並多繳186元作為車輛耗損費用，若因身體狀況無法易服社會勞動而須入監，與犯罪所得金額相比並不相稱，因此請求從輕量刑及宣告附條件緩刑。

二審認為，原審已審酌刑法第57條各項量刑事由，所量刑度也未逾越法律規定範圍，沒有明顯裁量逾越或濫用情形，因此應予尊重。法院並指出，蔡碩任身為竹塘鄉長，任職期間非短，卻未能確實核銷公務車油料，並任意使用公務車於個人活動，所為並非輕微。

法院另指出，蔡碩任擔任竹塘鄉長期間，另案涉及違反貪污治罪條例等罪，目前正由彰化地院審理中，從法院前案紀錄可見，本案2次犯行並非偶然誤觸法網。法院認為，蔡碩任仍有藉刑罰執行矯正偏差觀念及輕率行為的必要，因此不宜宣告緩刑。

至於蔡碩任主張其身體狀況不適合易服社會勞動，法院認為，是否適合易服社會勞動或是否入監執行，屬判決確定後的刑罰執行問題，並非宣告緩刑與否的考量事項，因此不採其主張，最終駁回上訴。

彰化縣竹塘鄉長蔡碩任因公務車油料核銷及使用問題，被控犯背信罪，一審判處2罪各有期徒刑4月，定應執行刑6月。蔡碩任不服量刑提起上訴爭取緩刑被駁回。聯合報系資料照
彰化縣竹塘鄉長蔡碩任因公務車油料核銷及使用問題，被控犯背信罪，一審判處2罪各有期徒刑4月，定應執行刑6月。蔡碩任不服量刑提起上訴爭取緩刑被駁回。聯合報系資料照

公務車 鄉長 彰化

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