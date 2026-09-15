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台中大里住戶養50隻雞 半夜清晨雞啼吵到鄰居不得安寧...挨罰1500元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓男子在大里區飼養50隻雞，因半夜、清晨雞啼擾人清夢遭檢舉，警方依違反社會秩序維護法處罰鍰1500元，蔡聲明異議稱已改善；台中地院依警方調查、鄰居證詞，認為他經勸導逾1個月，雞隻仍製造噪音，白天、凌晨雞鳴影響住家安寧，駁回其異議，全案確定。

霧峰分局獲報，蔡男在大里區飼養的雞隻今年4月9日至15日，在晚上10點到早上6點間，因發出雞鳴聲的噪音，有妨害公眾安寧，警方依違反社會秩序維護法第72條第2款處以蔡罰鍰1500元。

蔡不服聲明異議，主張他3月22日被檢舉時，當時養雞約50隻，警員製作筆錄時他表示願意配合改善，直到4月9日再被檢舉，當時雞隻已經明顯減少到10隻，直到6月11日收到處分書前，已於5月中旬就改善雞鳴聲，現場也無雞隻，認為處罰鍰過重，請求撤銷改裁定不罰。

台中地院指出，社會秩序維護法第72條第2款規定，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，不聽禁止者，處1萬元以下罰鍰，其「噪音」是指噪音管制法令規定之管制標準以外，不具持續性或不易測量而足以妨害他人生活安寧的聲音。

中院也說，妨害安寧通常都是鄰居報警，處理警員身歷其境瞭解，噪音確實傳於戶外，又經鄰居證實，難以忍受者，才可認其妨害公眾安寧。

中院查，蔡3月22日被檢舉後，其飼養雞隻持續製造噪音，他雖主張雞隻減少、5月中已無雞，不再製造噪音，但4月9日仍自被檢舉，其雞隻減少但仍持續製造噪音，有警員職務報告、附近鄰居證詞可佐。

中院認為，蔡是具有一定智識之人，經勸導逾1個月後仍無法改善，且雞鳴聲不只白天出現，凌晨也有，已嚴重影響住家安寧，認為原處罰並無過重，駁回其異議，不得抗告。

養雞示意圖，與本案無關。聯合報系資料照
養雞示意圖，與本案無關。聯合報系資料照

台中 住戶 鄰居

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