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辭主任檢察官「不迴避」為偽鈔案、涉貪鄉長辯護 律師吳文城遭懲戒

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

雲林地檢署前主任檢察官吳文城轉任律師，未利益迴避為雲檢偵辦、起訴的1.2億偽鈔集團案、前口湖鄉長林哲凌涉貪案擔任二審辯護律師，移付懲戒，吳主張他只是機關發言人，未參與偵查、公訴業務，律師懲戒委員會審查，決議予吳申誡，須自費接受律師倫理規範6小時研習。可覆審。

現年54歲的吳文城是司法官48期結業，2023年4月以健康因素請辭檢察官職務，轉任律師工作，在雲林虎尾開設法律事務所，同年6月，吳文城陸續接下多起刑案的二審辯護工作，包括1.2億元「XD」版偽鈔集團案與前口湖鄉長林哲凌涉貪等案。

台南高分檢蒞庭認為，吳文城擔任檢察官時，曾核閱雲林地檢署公訴檢察官的補充理由書，已涉及公訴業務，聲請禁止他擔任林哲凌的辯護人，南高分院裁定指出，吳文城在離開雲檢只有2個月的時間，即接受林哲凌委任擔任二審辯護人，明顯有利害衝突，並影響司法公信力，裁准吳不得再為林哲凌辯護，林哲凌今年5月則依貪汙罪判刑10年確定。

吳文城遭移付懲戒聲稱後，當時主要身分是地檢署的發言人，並未實際參案件的偵查或公訴業務，不受相關迴避規範之限制。

不過，律師懲戒委員會審查認為，吳文城雖未涉及律師法所規定司法官轉任律師3年內不得在原任職機關所在地的地檢署、地院執行律師業務規定，但他接手的案件，均為自己過去任職雲檢期間偵結起訴的重大案件，有違反律師執業倫理及利益衝突的疑慮，決議予以申誡，要求吳自費接受6小時律師倫理規範研習。

雲林地檢署前主任檢察官吳文城。聯合報系資料照
雲林地檢署前主任檢察官吳文城。聯合報系資料照

檢察官 主任 鄉長

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