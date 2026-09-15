群毆出人命逃亡近6年⋯男和解「賠償誠意十足」 輕判8年定讞

大貨車司機呂理城因友人劉展驛（通緝中）遭男子許明賓設局勒贖175萬元，2016年12月間加入劉的復仇行列，原說好只要讓許「斷手斷腳」，卻下手過重致死，甚至將許丟包急診室後逃亡藏匿，一審遭判10年徒刑；二審則因呂與被害家屬和解，從輕改判8年。全案上訴至三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢方起訴指出，劉展驛為了報復2016年間遭許明賓設局、勒贖175萬元，指示同樣在逃的李承維糾集被告呂理城（39歲）、李宗翰等7人（已判決定讞）及綽號「臭臭」的成年男子策畫教訓。

2016年12月18日，他們在桃園市平鎮區某律師事務所綑綁許明賓，帶往蘆竹一處貨櫃屋。許被拘禁期間，遭人以徒手、鋁棒、石塊、銳器猛烈毆打，劉展驛19日凌晨1點才指示將奄奄一息的許送醫，許到院時已無呼吸心跳，施救仍不治。

案發後，呂理城一度逃亡遭通緝，藏匿近6年才落網，被檢方依殺人罪起訴。一審審理時，呂僅承認剝奪行動自由及傷害犯行，但否認重傷害致人於死，強調「與許明賓無任何仇恨」、「只有徒手傷害」。

一審依據共犯證詞，認為呂理城與共犯李宗翰等人謀議教訓許明賓，並在許遭拘禁期間參與毆打，且當時在場眾人都有「不可以打頭、175萬買雙手雙腳」的共識，呂確實有重傷害的犯意與行為，並明知傷害行為可能造成死亡結果，應加重罪責。

不過，一審考量攻擊部位主要集中在四肢，非致命部位，且其他被告曾對許明賓施以CPR（心肺復甦術）急救，顯示並非有意致死，後續劉展驛也指示送醫，可見有救治意圖，因此變更法條，改以重傷害致人於死罪論處，判呂理城10年有期徒刑。

呂理城不服一審判刑過重，自認只有「徒手打幾下」，且在劉展驛現身後就沒再出手，提起上訴。二審開庭時，呂仍否認重傷害致死指控，但積極與被害家屬和解，力求輕判，就連死者母親也為他求情，指呂是唯一有賠償的被告，「誠意十足」。

二審考量，呂理城已與被害者家屬達成和解，基於「修復式司法」理念，改判8年徒刑。全案上訴至三審，最高法院認定判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。