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假交易真討債！設局恐嚇無辜員工逼簽百萬本票 越南女上訴免驅逐出境

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對夫妻為追討260萬元債務，以高額報酬委託越南籍阮姓女子找來多名同夥設局討債，眾人以「虛擬貨幣交易」為餌誘騙債務人，卻連累代為赴約的無辜員工遭勒頸恐嚇，逼簽160萬元本票。一審判阮女與林姓同夥8月徒刑，阮女需驅逐出境，台中高分院近日審結，認阮女已取得我國身分證，兩名被告皆符合減刑條件，近日撤銷原判決，改判兩人有期徒刑7月，全案確定。

檢警調查，馮姓女子與杜姓丈夫因不滿李姓男子，積欠260萬元遲未歸還，便找上越南籍阮女幫忙，承諾事成後給予討回金額的4成作為重賞。阮女找來林男等多名同夥，於2021年4月間在大里區一間越南簡餐店設下陷阱，假意要與李男進行100萬元的虛擬貨幣換匯交易，企圖將其誘出談判。

不料，李男當天因故未到，改派不知情的員工代為前往，阮女確認員工帶現金抵達後，林男等人立刻拉下店家鐵門，將該名員工團團包圍。

其中一名同夥以手臂勒住員工頸部，凶狠恐嚇「如果不把老闆叫出來，就要簽本票，不然就把你帶去其他地方」，員工在極度恐懼下，被迫簽下160萬元的本票才得以脫身。事後，馮女夫妻依約支付了40萬元報酬，其中林男分得23萬元。

一審依恐嚇取財罪，判處阮女、林男各8月徒刑，認定阮女為外國人，宣告驅逐出境，兩人不服提起上訴。

台中高分院近日審結，認定阮女早在案發前一天就已取得我國國籍，非得驅逐出境的外國人，在二審期間，已與被害人員工達成和解，賠償3萬元完畢。

此外，林男也在二審坦承犯行，證明其23萬報酬中有部分，已分給其他共犯，一審未及審酌這些有利量刑的因素，撤銷原判決，將阮女與林男皆改判7月，林男沒收金額則下修至22萬8000元，全案確定。

越南籍阮姓女子涉在5年前受託討債，逼簽本票，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
越南籍阮姓女子涉在5年前受託討債，逼簽本票，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

討債 越南 恐嚇

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