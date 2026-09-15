免費剪髮、請吃豆花也不行 新北泰山區里長參選人涉賄選10萬交保

新北地檢署接獲情資，指稱新北市泰山區某陳姓里長參選人為尋求選民支持，涉嫌在選區以舉辦「父親節義剪活動」為名，提供免費剪髮及招待部分民眾每份價值約50元的豆花涉嫌賄選。檢警昨搜索陳男住處，並約談陳男與相關證人共 11 人，檢察官複訊後諭知陳男10萬交保，並限制出境、出海，其餘人員請回。

檢警獲報後，由檢察官方鈺婷指揮新北市刑大隊組成專案小組積極偵辦，昨日發動搜索、約談。經檢察官訊問後，認該陳姓里長候選人涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人行求、期約、交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知陳男10萬元交保。

新北檢呼籲，選舉應回歸候選人政見、理念及服務能力的良性競爭，任何藉由贈送財物、提供免費服務或其他利益爭取選票的行為，均可能觸犯選罷法相關規定。選舉期間，新北檢將持續密切掌握各類賄選情資，以防任何可能影響選舉公正之不法行為。