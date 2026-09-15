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陸企違法在台建置資訊系統 台灣雲保公司、經理人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大陸易保公司未經許可來台設立台灣雲保科技公司，涉嫌與台灣的多家保險公司簽約、建置資訊系統等，從事業務活動。台北地檢署今依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，起訴台灣雲保公司及前後任總經理孫維宗、吳銀華及專案經理李錦芬、王世雄等4人。

上海易保公司2017設立台灣雲保公司，由母公司易保總公司負責人莫元武實際綜理營運。易保總公司原本在2014年間在台設立台灣易保公司，2016年遭經濟部處分停止或撤回投資後，易保總公司負責人莫元武以相同員工及組織架構設立台灣雲保公司，陸籍人士岳鵬負責台灣雲保公司業務。

檢方追查，孫維宗、吳銀華、李錦芬、王世雄先後擔任台灣雲保公司的總經理、專案經理等職務，推廣上海易保公司開發的資訊系統產品，並執行資訊系統事務等事宜；岳鵬用微信群組、線上會議運營在台業務，及多名陸籍技術工程師提供資訊支援，提供台灣多家保險業者客戶資訊系統產品導入及定期維運等服務。

檢方查出，易保總公司以新加坡易保公司名義，委託在台的碩誠公司、準提電腦科技公司擔任國內經銷商與保險業者客戶簽訂服務合約，並由台灣雲保指派技術工程師到保險業者客戶公司建置、維護系統，使上海易保、易保總公司得以在台從事業務活動。

檢調2025年7月間搜索台灣雲保公司，碩誠負責人陳韋涵、準提電腦負責人左忠臣只是易保集團合作對象，非台灣雲保的內部人，難探知與大陸地區盈利事業的關係，給予不起訴處分。孫維宗、吳銀華、李錦芬、王世雄均違反兩岸人民關係條例非法為業務活動罪，4人分別拿獲得高薪報酬為新台幣1349萬餘元、68萬6千元美金、新台幣1816萬餘元、新台幣472萬餘元，犯罪所得宣告沒收或追徵其價額。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

陸企 經理人 上海

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