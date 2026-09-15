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台中恐怖情人自稱「半個父親」 卻理智線斷狠殺高中女

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中詹朱姓（複姓）男子在校曾奪下鉛球比賽冠軍，他不滿18歲高三詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，光化日下刺死她涉嫌殺人；台中地院國民法庭今開庭，詹朱自稱除了是男友，還扮演詹女「半個父親」角色，為她付出很多卻遭言語傷害，理智線斷才殺人，但否認預謀。

全案源於，詹朱男（25歲）、詹女（18歲）曾遠距離交往，分手後詹朱想復合，2025年5月10日詹朱約詹女到台中歸還她寵物鼠，卻在南屯區社區樓下行凶，當眾朝詹女胸口、脖子猛刺數刀斃命，詹朱再往自己胸口刺幾刀也被送醫，檢方依殺人罪嫌起訴詹朱。

中院國民法庭今上午就罪責詢問，公訴檢察官黃品禎提示詹朱男歷次在警詢、偵查中筆錄，詹朱曾表示當天理智線斷掉才刺殺詹女，後來又朝自己胸口刺多刀，他攜帶的水果刀是從室友廚房取得，另一把摺疊刀從蝦皮購入。

詹朱警詢時也稱，認為自己沒有未來，但詹女又一直言語攻擊他，他也曾傳訊給友人稱「我就嘎了他，然後嘎了自己（意指殺了他，再殺了自己）。」

黃品禎詢問他和詹女如何認識、隨身帶2把刀目的，以及事前又上蝦皮買磨刀器用途為何？為何，詹朱表示2022年9月和詹女透過交友軟體聊天成為男女朋友，當天他帶2把刀是想輕生，磨刀器用在家裡菜刀、水果刀。

黃再問他事前曾表示「帶她一起離開這個世界吧」是何意？詹朱稱是想傷害詹女，且有殺人意圖，但仍否認自己是「預謀」；至於監視器拍到，他朝詹女行凶見對方倒地，自己目光望向一旁2名友人，詹朱表示「我只是愣住了。」

黃最後要他列舉詹女3項優點，詹朱不假思索回答，認真、聰慧及勤奮。

詹朱的辯護人則問他，在這段交往關係中他扮演的角色為何，詹朱表示自己除了是男友，還是詹女「半個父親」，表示詹女稱自己母親控制欲強、父親不友善，所以她不喜歡待在家，他見對方沒有錢時會給她零用錢，自己還要一邊工作，認為付出非常多，但無法照顧到她太多情緒。

詹朱表示，兩人分手引爆點是詹女想去讀軍校，自己考量她身體不好，認為讀軍校對她沒什麼幫助才堅決反對，事發當天自己當著詹女面說「如果我在妳面前死去，妳會怎樣」，詹女回他「我會直接離開。」詹朱說，他當時才理智線斷掉，認為憤怒無處發洩，因而行凶。

案發現場。聯合報系資料照
案發現場。聯合報系資料照

台中 恐怖情人 複姓

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