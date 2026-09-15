縱容犬隻嚇到行人閃避 女子辯牠不會亂跑沒用鍊子綁住而挨罰

李姓女子在台南住家飼養犬隻，6月25日晚間7時50分許對路過行人吠叫，嚇到行人閃避，進而報警處理，她認為小題大做，指因為牠不會亂跑，沒有用鍊子綁住牠，法官認她消極對飼養動物不加看管，且已對往來公眾造成侵擾、驚嚇，已違反社會秩序維護法縱容動物嚇人行為而處罰鍰2000元。

警方據現場錄影畫面，認李女飼養犬隻確有對路過行人吠叫，致行人閃避等，經證人於警詢時指證歷歷。

李女否認縱容動物嚇人，然而，她也說，牠平常都在我們騎樓範圍活動，因為牠不會亂跑，沒有用鍊子綁住牠。

新市簡易庭指出，李女身為動物飼主，確未為對其飼養動物施以任何防護措施，任由該犬隻於不特定人得以出入通行騎樓自由活動，她消極對飼養動物不加看管，且已對往來公眾造成侵擾、驚嚇，自屬違反社維法中縱容動物嚇人行為。

法官審酌，李女飼養犬隻，卻未善盡飼主保護、管束義務，縱容犬隻對路人吠叫，對社會秩序、安全造成危害，兼衡她否認非行等一切情狀，認她縱容動物嚇人處罰鍰2000元，並期她能切實悔改，勿再有違序非行。