被控替郭台銘買票！前議員參選人昔遭通緝 二審再獲無罪

曾代表民進黨參選桃園市楊梅區市議員的蕭立妍，遭控以每份200元代價委託同屆趙姓議員參選人幫郭台銘收購連署書，被依違反總統副總統選舉罷免法起訴，一審認定她罪嫌不足，判處無罪；上訴至二審，台灣高等法院今（15）日駁回上訴，維持無罪判決。

調查指出，現年46歲的蕭立妍曾代表民進黨參選楊梅區市議員，2024年總統大選期間，她涉嫌與郭台銘、賴佩霞陣營聯繫連署、資金調度等事宜。

檢方指控，蕭立妍先是在2023年10月2日與趙姓男子約在超商見面，當場交付500份空白連署書與5萬元現金，指示趙以200元代價賄賂民眾進行連署；同年月13日，雙方再次面交，由趙繳交138份連署書，蕭則又提供300份空白連署書，並答應支付找人費用。

趙男陸續找友人連署，於2023年10月下旬遭檢調搜索；蕭立妍則是早一步出境赴陸，被檢方發布通緝。蕭隨後於2024年3月間搭機返台，在桃園機場被查緝到案。

一審審理期間，蕭立妍始終否認涉案，直呼檢方起訴內容全非事實，僅憑趙男的單一指證就構陷她。至於該筆5萬元現金，蕭解釋雙方見面是為了償還積欠的債務，她並未委託收購連署書，且出國也不是避風頭，而是早已預定的洽商行程。

一審審酌，全案只有趙1人指控，然而他在偵查及審理時的證述，卻出現前後不一、說法矛盾的情形，可信度存疑，且就雙方聊天紀錄內容，也無法顯示蕭真有委託趙付錢蒐集連署書，檢方並無提出其他補強證據，證據不足，諭知蕭無罪。