縱火造成5死8傷死囚林旺仁病死獄中 最高檢：沒為他提非常上訴

男子林旺仁不滿妻子在基隆市「女人心卡拉OK店」工作，為教訓妻子，持汽油到店內縱火，造成5死8傷慘劇，林判決死刑確定未執行，昨日病逝，最高檢察署今表示，並未替林旺仁提起非常上訴。

林旺仁不是首位待執行病死獄中的死囚，23年前犯下高雄市鳳山區女建商盧金惠撕票案的歐陽榕，判處死刑確定也未執行，今年1月25日病死獄中，前檢察總長邢泰釗於歐陽榕死後曾為他提非常上訴，由最高法院改判不受理判決。

據了解，林旺仁沒有慢性病史，上月中，因身體不適戒護至部立台北醫院救治，檢查出罹患癌症，處置後先送回台北看守所病舍療養，本院初，林又感不適，再被帶往部立台北醫院，經急救一周無效，昨天病逝，家屬陪同檢方相驗對林的死亡表示無異議，大體由家屬領回。

2004年6月15日晚間，基隆市義一路2樓的「女人心卡拉OK店」發生重大火災，造成5死8傷慘劇。檢警查出，林旺仁持裝滿汽油的兩瓶寶特瓶朝卡拉OK店唯一出入口的樓梯間縱火。

林旺仁的律師審理時抗辯，林有精神耗弱症狀，縱火時處於心神喪失狀態，並非蓄意行為，林旺仁辯稱「絕對不是故意的，只是想警告2樓的人」，甚至稱「我有精神病，我最大」等，企圖以精神疾病脫罪，不過，合議庭送精神鑑定仍認定林預謀殺人，最高法院2011年判處林死刑確定。