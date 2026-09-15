欠34萬兩度辦分期都只繳1萬 嘉義分署要到場指界他急繳清

雲林32歲劉姓男子積欠交通罰鍰、相關稅費及健保費共34萬餘元，名下存款、薪資查無可供執行財產，嘉義分署轉而查封他在西螺鎮的土地及房屋。劉男兩度申請分期，卻都只繳1萬元就未再繳款，直到執行人員準備前往不動產現場指界，驚覺房地恐遭法拍，才趕緊一次繳清全部欠費。

行政執行署嘉義分署表示，劉男自2024年起陸續積欠汽車燃料使用費、使用牌照稅，車輛另有未投保強制汽車責任險、未依限檢驗，以及停車、行駛公路未依規定繳費等情形。

劉男也曾因駕駛貨車行駛高速公路未繫安全帶、貨物未依規定覆蓋、輪胎胎紋深度不符規定及任意變換車道等遭裁罰，3年內累計交通相關欠費26萬餘元，加上積欠健保費8萬餘元，移送執行總額達34萬餘元。

嘉義分署調查，劉男名下沒有存款及薪資所得，但在雲林縣西螺鎮擁有2筆土地及1棟2樓建物，去年7月函請地政事務所查封。

劉男得知房地遭查封後，前往嘉義分署申請分期繳納，沒想到只繳第1期1萬元便停止繳款，分署因此廢止分期許可。同年12月，劉男再次申請分期，結果又只繳1期就未再繳納。

兩度分期都違約後，執行人員前往劉男戶籍地執行並留下繳費通知，但仍未獲繳納，分署因此繼續進行不動產強制執行程序。

今年9月，執行人員準備前往遭查封的不動產現場指界，劉男得知房地可能進一步進入法拍程序，終於將剩餘欠費全數繳清。嘉義分署確認款項繳清後，隨即撤銷2筆土地及1棟建物的查封登記。