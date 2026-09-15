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台中狠父重摔男童鄰居制止 他竟遷怒兒子電梯內繼續踹

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中涂姓男子因兒子不下車，竟當眾失控抓起他衣領重摔在地，鄰居目擊上前保護男童，涂竟遷怒於孩子又在電梯內朝他狠踹、重踢，釀男童頭臉、上排牙齒都受傷；台中地院依傷害罪判他6月，但考量父子關係予以緩刑3年，但命他應完成社會局多項親職教育，可上訴。

檢警調查，涂男今年2月3日晚上9點多騎機車載2名小孩回家，他不滿兒子遲遲未下車，竟粗魯抓住孩子衣領從後座拉起再重摔在地，邱姓鄰居見狀趕緊將男童扶起。

未料涂帶兒子搭電梯時，他不滿邱姓鄰居插手，且男子讓邱抱著，涂竟然在電梯內以極大力道狠踹兒子頭臉，男童痛到蹲下閃躲，仍遭他繼續踢踹頭臉，造成小孩頭、臉、上排牙齒挫傷，全身及四肢也都有擦挫傷。

涂男到案後均坦承不諱，並有相關人證詞，社區前及電梯內監視器，以及男童驗傷報告、相關家暴通報紀錄等可佐證。

台中地院審酌，涂僅因兒子遲未下車等細微小事，不思理性和兒童溝通、勸導，竟直接傷害小孩，連鄰居出面制止仍不知反思己過，卻遷怒兒子繼續踢踹成傷，對孩子身心造成負面影響，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判他有期徒刑6月。

中院考量，涂犯後坦承具悔意，其為男童家長，與年幼的孩子關係密切，更於男童成長過程中扮演舉足輕重之角色，認所宣告之刑以暫不執行為適當，予以緩刑3年。

但為讓他記起教訓，中院也命他配合台中市政府社會局規畫的家庭處遇計畫、完成親職教育12小時，並禁止對男童家暴。

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示意圖，與本案無關。聯合報系資料照
示意圖，與本案無關。聯合報系資料照

台中 電梯 鄰居

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