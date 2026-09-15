台中情侶吵架他竟拉紅貴賓陪葬 飼主狠刺愛犬脖子斃命...下場出爐

台中黃姓男子和女友爭執後心情不佳，半夜帶著愛犬紅貴賓「Money」開車出門，他一度想輕生又念及小狗沒人照顧，竟持刀狠刺Money脖子釀大出血慘死，黃被民眾發現報案送醫後無生命危險；台中地院依違反動物保護法判他拘役30日，併科罰金20萬元，可上訴。

檢警調查，黃男今年3月12日和女友起口角，雙方激烈爭執後他心情不佳，當天半夜就開車出門還不忘帶著紅貴賓「Money」上車，凌晨2點多因情緒仍低落就停靠路邊，一度想要輕生。

因黃男認為若自己離去後，他的愛犬恐無人照顧，竟再持刀朝紅貴賓右側脖子狠刺，造成牠右側胸骨舌骨肌斷裂群肌血管破裂出血、右側氣管破裂切割傷，當場血流不止。

附近民眾當天凌晨2點50分路過，驚見車內駕駛滿身是血，警方獲報趕赴現場緊急將黃男送醫、通知他女友，黃的女友抵達後見紅貴賓氣息微弱、血跡斑斑，也趕快將牠送到動物醫院搶救。

黃男送醫救治後無生命危險，但他的紅貴賓因傷重，隔天就因傷勢嚴重感染休克死亡，全案經台中市政府依違反動物保護法告發。

檢方訊時，黃男坦承不諱，與女友證詞相符，並有警方現場調查、照片，台中市動物保護防疫處及寵物明細資料，認定黃犯嫌明確，偵結依違反動物保護法起訴黃男。

台中地院審理時，檢察官和黃男達成審判外協商，黃已認罪，中院經協商程序後，依犯動物保護法不得任意宰殺動物罪，判黃男拘役30日，併科罰金20萬元，拘役得易科罰金、罰金得易服勞役。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980