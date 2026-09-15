盜伐惠蓀林場扁柏爽賺24萬！山老鼠一條龍銷贓遭重罰千萬 上訴遭駁

南投縣林姓男子結夥外籍移工，去年初在惠蓀林場的林班地，竊取國有珍貴「台灣扁柏」，透過多名中間人層層轉售，最終以24萬元銷贓。一審依違反森林法，對林男等6人分判1年4月至1年7月徒刑，併科1300萬元的天價罰金，案經上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。

檢警調查，2025年1月間，林姓男子與越南籍移工「阿慶」，潛入中興大學實驗林管理處惠蓀林場管理的第5、6林班地，竊取珍貴的森林主產物台灣扁柏。

林男得手後，將這批國有貴重木藏匿於黃姓同夥位於埔里鎮的住處等待銷售。黃男為求盡速脫手，在去年1月23日主動聯繫另一名林姓仲介詢問購買意願，該名林男再經由陳姓仲介牽線，最終找上梁姓買家。

梁姓買家當晚即前往黃男住處查看木材，明知台灣扁柏在市面上鮮少合法流通，仍約定收購這19塊無合法來源的扁柏角材贓物，隔日，該集團為掩人耳目出動4輛汽車進行掩護交貨，由梁姓司機駕駛小客貨車，眾人浩浩蕩蕩駛至彰化縣芬園鄉利民橋旁的產業道路。

梁姓買家當場交付24萬元贓款，但實際入山行竊的林男最終僅分得2萬元報酬，其餘款項則由黃男、林姓仲介與外籍移工等人分贓。

警方獲報後持搜索票循線將該集團查獲，查扣扁柏角材與作案車輛等物，全案依違反森林法起訴。

南投地院審認，涉案林男等6人明知台灣扁柏為高海拔國有林班地的特殊物種，卻無視保護規範大肆盜伐銷贓，對國家財產與自然生態造成嚴重侵害，依森林法竊取、媒介、故買及搬運貴重木贓物等罪，判林男1年7月、併科罰金300萬元。

黃姓同夥、陳姓仲介、梁姓買家各判處1年6月至1年4月徒刑，併科200萬元罰金；林姓仲介與負責搬運的梁姓司機雖各判1年4月、併科200萬元罰金，但獲宣告緩刑3年，條件為須向公庫支付10萬元、提供120小時義務勞務。

案經上訴，台中高分院近日審結，認定一審認事用法無誤、量刑妥適，駁回上訴，維持原判，尚未確定。