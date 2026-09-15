鄭文燦涉貪案今再開庭 都發局前局長盧維屏證詞聚焦「100%同意」

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄涉貪案，桃園地院今天上午續行交互詰問，再次傳喚都市發展局前局長盧維屏到庭；檢辯雙方聚焦行政決策脈絡，並針對鄭文燦「自辦重劃需百分百地主同意」的說法，釐清幕僚報告與相關法律認知。

桃園地檢署偵辦林口特定區（華亞重劃區）都市計畫變更貪汙案，起訴前桃園市長鄭文燦及開發商廖俊松等人。檢方指控，開發商涉嫌以土地開發利益包裝行賄，試圖透過行政程序變更都市計畫，將農地劃設為產業專用區，藉此獲取龐大商業利益。

桃園地院合議庭日前召開程序庭，關鍵證人盧維屏出庭指出，開發商廖俊松當年假借美光公司投資名義進行開發包裝，但美光早於2017年即澄清無意購買該土地，直指其行徑宛如掮客。

庭訊過程中，合議庭審判長針對鄭文燦至今仍主張「自辦重劃需100%地主同意」表達強烈疑慮，認為主辦都市計畫的主官抱持此觀念長達近十年，將嚴查當時給予建議的都發局幕僚團隊。辯方律師團則主張，相關決策係基於高標準的行政自我設限，旨在保護弱勢地主權益，並無圖利或收賄意圖。

檢方認定全案係以一連串行政作為包裝違法行賄，辯方則維持無罪抗辯。盧維屏以關鍵證人暨專家鑑定人身分再度到庭接受檢辯雙方交互詰問，其針對幕僚決策與都計審議流程的證詞，將成為合議庭釐清事實真相與形成心證的關鍵依據。