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藥師下藥案為什麼受害者接連浮出？ 律師曝關鍵 記住黃金自保3步

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北市淡水區陳姓藥師涉嫌對工讀女大生下藥案，檢警擴大偵辦，遭性侵、性騷擾的受害者竟多達7人。為什麼受害者接連浮出？律師、台北市議員參選人李惠暄表示，因為檢警啟動職場系統性清查。很多熟人或職場侵害，受害者在當下常因恐懼、權力不對等而不敢張揚。這次檢警主動調取藥局過去的工讀名冊逐一訪查，才讓過去隱忍的被害人有機會立案提告。這證明了一件事，只要第一個人勇敢站出來把證據保全好，後續就能替更多人討回公道。

藥師下藥案，加害人一度辯稱只是開玩笑、測藥效，但法官早已裁定羈押禁見。為什麼此案在法律上極為嚴重？李惠暄在Threads發文表示，這不是開玩笑，是重罪加上預防性羈押。利用具鎮靜麻醉效果的管制藥品迷昏他人，涉犯的是毒品危害防制條例，以欺瞞方法使人施用毒品罪，及刑法加重強制性交未遂罪。

她說，這類案件屬於重罪，加上被告供詞反覆、有滅證與反覆實施之虞，法院裁定羈押禁見，就是要切斷陳姓藥師繼續犯案與串證的可能。

如果懷疑被下藥，李惠暄說，記住黃金自保3步，第一，不要洗掉、不要倒掉： 發現飲料味道變苦、水質白濁，或是身體莫名發熱癱軟，水杯或水壺千萬別洗。殘留液體能化驗出管制藥物成分，是定罪的關鍵鐵證。

她表示，第二，立刻就醫，驗血、驗尿：像FM2、BZD等成分在體內代謝非常快，愈快到醫院驗毒、驗傷，愈能把藥物殘留當作法律彈藥。

第三，不要獨自離開，立刻報警。李惠暄說，察覺不對勁時，先向信任的第三方如家人、朋友、同事或店內其他人求救，並通報警方，絕不要讓嫌疑人單獨載你返家。

新北市淡水區陳姓藥師涉嫌對工讀女大生下藥案，受害者的水壺內的藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區陳姓藥師涉嫌對工讀女大生下藥案，受害者的水壺內的藥物殘劑亦驗出毒品反應。記者林昭彰／翻攝

藥師 受害者 律師

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