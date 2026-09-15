接應高金素梅助理張俊傑逃亡 台中海線兄弟聲押禁見

立委高金素梅前助理張俊傑涉共諜棄保潛逃，行蹤依舊成謎，專案小組追查逃亡網絡，上週至今共拘提5名共犯，第5名接應者是有幫派背景的台中海線兄弟潘信義，警方昨天下午將潘男移送台北地檢署複訊，檢察官漏夜訊後，認為潘男具有關鍵角色，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，今凌晨向法院聲押禁見。

張俊傑9月6日變裝逃亡迄今邁入第10天，檢警從北到南大量調閱監視器，以車追人，陸續查獲陳俊偉、周煥凱、陳俊翰、陳彥安及潘信義等5人到案，其中潘信義是台中掛兄弟，過去有殺人、組織等前科，曾涉及台中清水升鴻營造公司總經理蔡佳璋槍擊案、擎天保全公司恐嚇案，提報治平對象。

據調查，潘信義是接獲台南道友請託，從台南開車載張俊傑北上雲林縣繞行，但他供稱不清楚乘載對象身分，只負責讓張俊傑在雲林下車，之後去向不清楚，檢方認為說詞有隱匿，有羈押必要。

專案小組掌握，張俊傑在9月6日逃亡前，先去找高金素梅助理陳俊瑋，並交付疑似隨身碟讓陳男保管；9月6日晚間，張俊傑在大安森林公園破換電子手環後，由友人陪同先搭計程車到萬華，接著換車到桃園，抵達桃園後再換想小黃直奔嘉義，途中該友人向司機借電話打給周煥凱，由周煥凱提供白色車輛作為逃亡工具。

張俊傑在嘉義、台南、高雄等地不斷繞行製造斷點，在台南由潘信義駕駛租賃車載走，北上雲林把張俊傑交給陳俊翰載走，陳俊翰則開商務車南下，把張俊傑載往高雄岡山。檢方查獲商務車主陳彥安，陳彥安供稱是以1萬元代價，把車借給陳俊翰使用，不知乘客身分，檢方訊後10萬元交保。

檢警追查電子手鐶破壞情況，掌握張俊傑透過中人找潘信義幫忙，循線在雲林拘提潘信義到案，專案小組分析張俊傑逃亡路線，不排除可能還在境內。