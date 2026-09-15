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高金助理張俊傑逃匿案 潘信義遭聲押禁見

中央社／ 台北14日電

立委高金素梅助理張俊傑棄保逃匿，檢警追查電子手鐶遭破壞案情，昨天在雲林拘提潘信義，今天移送北檢複訊。檢察官深夜複訊後，向法院聲請羈押禁見。

專案小組研判張俊傑仍在境內，持續追緝中；潘信義為本案第5名遭拘提者。潘信義今天下午移送台北地檢署時，面對媒體拍攝表示「拍什麼」。全案朝刑法藏匿人犯、毀損公物等罪方向偵辦。

高金素梅被控詐領助理薪資等逾新台幣787萬元；張俊傑則被控與高金素梅共同詐領助理補助費，另利用多族群協會詐領政府機關及國營事業補助款逾933萬元。北檢6月依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等24人，分別對2人求刑12年6月以上、16年以上徒刑。

張俊傑偵查期間遭羈押禁見，案件移審台北地方法院後，以生病為由聲請交保獲准。不過，他配戴的電子手鐶6日深夜發出低電量告警，北院通知司法警察緊急拘提未果，事後發現手鐶遭破壞、丟棄，張俊傑下落不明，法院已發布通緝。

檢警追查發現，張俊傑逃亡當天曾與高金素梅助理陳俊瑋接觸並交付資料，陳俊經檢方複訊後，以5萬元交保。

據了解，張俊傑另利用周煥凱提供的車輛前往高雄，再由陳俊翰安排食宿、交通並送往外縣市。周煥凱、陳俊翰先後遭拘提，均遭法院裁准羈押禁見；出借車輛給陳俊翰的陳彥安則遭檢察官諭令10萬元交保。

檢警持續追查電子手鐶遭破壞經過，目前已掌握涉嫌動手破壞手鐶者身分，但尚未拘提到案。據了解，潘信義曾與此人接觸，檢警昨天在雲林將他拘提到案，以釐清破壞手鐶者去向及相關案情。

張俊傑 聲押 高金素梅

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