綠能風暴 泛新光林伯翰詐貸47億羈押
台積電綠能供應商誠新綠能公司爆出積欠承包商工程款逾十億元，導致部分案場停工，受害廠商質疑資金遭挪用，陳姓負責人等五人遭收押，台南地檢署查出，大股東新光國際投資公司董事長、泛新光集團第三代成員林伯翰，涉與誠新綠能共謀詐貸銀行四十七億元，聲押禁見獲准。
檢調九月十日前往林伯翰台北市信義區透天厝豪宅搜索，帶回林男調查，林男對客觀事實未否認；另外，曾姓、楊姓男子受林伯翰指示，擔任誠新綠能旗下公司董事長，協助詐貸，一併聲押獲准。
成立於二○一九年的誠新綠能，致力太陽能光電案場開發、維運、工程及綠電銷售，在中南部有不少案場，公司股權幾經轉手後，新光國際投資公司成為大股東。董事長林伯翰也是新光集團共同創辦人林登山孫子、泛新光集團第三代成員，曾經反對台新金控與新光金控合併。
二○二二年，誠新綠能以台灣漁電共生開發規模最大業者之姿，與台北富邦銀行完成漁電共生五十六點四億元聯貸案籌募，二○二三年台積電宣布，與誠新綠能子公司誠新電力簽訂為期廿年、總量二百億度的再生能源聯合採購合約，去年誠新綠能傳出財務危機，被積欠工程款的承包商組自救會抗議。
誠新綠能陳姓負責人，劉姓、鄭姓及二名李姓誠新集團或旗下公司重要幹部，涉非法挪用集團資金，檢調今年六月搜索十四處所，聲押禁見五人獲准，七月一日再聲押邱姓被告獲准。
檢方擴大追查，本月十日指揮台南市調查處等單位搜索七處地點，約談林伯翰等十三人、提訊在押兩名被告。檢方訊後認定林伯翰及曾姓、楊姓男子，涉與陳姓負責人共謀，以假出資虛偽金流、搭配形式上股權移轉與人事安排為掩護，佯作新光集團入主誠新集團假象，藉此向聯貸銀行團辦理詐貸。
聯貸銀行團誤信不實股權結構，二○二二至二○二五年間，核貸並撥款近四十七億元（各銀行受損金額均一億元以上），檢方認為林伯翰等三人涉犯加重詐欺、洗錢及違反銀行法等罪，且有有財力能在國外生活，有逃亡與串滅證之虞，當庭逮捕聲押禁見，法院裁准羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。