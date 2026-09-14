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新北市消防局採購弊案 新北檢二度約談 1科員5萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，今年7月約談前局長、現任新北市府參事黃德清、專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共7人，訊後將陳、林2人羈押禁見。檢調今依涉犯貪汙治罪條例發動第二波偵蒐，約談新北市消防局搶救科黃姓、李姓及林姓3名基層科員，檢察官複訊後諭知林員5萬元交保，其餘2人請回。

檢調日前查出，新北市消防局自2016年至今年的近10年間多起各式消防救災車輛採購招標案，承辦人員涉嫌利用職權護航業者得標，並收取其中一家力中國際負責人林王森現金賄款。

陳彥彰不僅在採購標案招標時，疑似護航特定廠商，還在事後驗收時放水。此外，陳彥彰身為薪資固定的公務員，名下出現上百萬元不明財產，卻無法提出合理說明，被檢調懷疑另涉財產來源不明罪，懷疑他利用職務收賄或其他不正利益。

由於力中國際負責人林王森因涉嫌以現金行賄陳彥彰，相關金流等事證明確，檢調懷疑全案尚有其他標案或局內承辦人員涉案，於上一波行動後擴大清查，今天發動第二波約談行動。

新北地檢署日前偵辦新北市消防局採購弊案，將搶救科科員陳彥彰（藍衣者）羈押禁見，今天則有另名林姓科員以5萬元交保。聯合報系資料照
新北地檢署日前偵辦新北市消防局採購弊案，將搶救科科員陳彥彰（藍衣者）羈押禁見，今天則有另名林姓科員以5萬元交保。聯合報系資料照

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