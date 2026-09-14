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【即時短評】國史館長從歷史談民主 沒看見「民選獨裁」是現在進行式

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明知主管已婚仍交往還懷孕 女同事辯不知情遭IG貼文打臉判賠50萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣某飯店男主管已婚期間與女同事交往，還拍私密影像，女同事一度懷孕，妻子發現怒對該名女同事提告，侵害配偶身分法益損害賠償60萬元，屏東地院審理後，判女同事要對方賠50萬元。可上訴。

判決指出，男主管在2019年結婚育有兩名小孩。妻子提告主張，女同事明知丈夫已婚，卻在婚姻存續期間，2025年2月到9月間交往，多次發生性行為，拍性愛影片等，女同事懷孕，嚴重破壞婚姻，提告求償60萬元。男主管與妻子在今年初已離婚。

女同事辯稱，不知男主管已婚，交往時間不長，沒有發生性行為或懷孕，對方提出影像不足以證明兩人有性行為，拒賠償。

法院調查，男主管2024年12月曾在社群媒體發布與妻子及2名子女合照，女同事使用兩個IG帳號都有追蹤男方；女同事發布兩人合照時刻意遮住男主管臉部，寫下「還是不能跟大家介紹」等文字。加上男主管作證，兩人交往前女同事知道他已婚，公司同事也都知道其婚姻狀況，法院不採信女同事「不知情」說法。

判決指出，該名女同事曾在社群貼出胎兒超音波及藥物流產相關照片，男方數日後又匯款給女同事，並在法庭證稱，女同事當時告知懷孕，因此給錢處理。法院綜合貼文時間、匯款及證詞，認定兩人在婚姻存續期間有性行為並曾懷孕。

判決指出，對於妻子另提私密影像，該名女同事質疑影像取得方式，不應作為證據。法院認為，妻子在固定前往丈夫工作宿舍，偶然發現桌上記憶卡，衡量取得方式、隱私權及訴訟舉證必要性，影像仍有證據力。

法院認為，該名女同事明知對方有配偶，持續交往發生性行為、拍攝私密影像曾懷孕，逾越社會通念容許交往界線，嚴重破壞婚姻共同生活圓滿、安全及幸福。考量雙方經濟能力、侵害情節等，判女同事應賠50萬元。可上訴。

屏東縣某飯店已婚男主管與女同事婚外情，妻子對女同事提告損害賠償，法院判妻子勝訴。屏東地院外觀。聯合報系資料照
屏東縣某飯店已婚男主管與女同事婚外情，妻子對女同事提告損害賠償，法院判妻子勝訴。屏東地院外觀。聯合報系資料照

主管 懷孕 同事

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