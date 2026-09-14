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台南地院撤銷郭再欽科技監控惹議 高分院駁回檢方抗告：有違比例原則

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

民進黨前中執委郭再欽台南學甲爐渣案一審被判8年半，另涉土地詐貸案上月底偵結起訴，台南地院裁定他本月3日起限制出境出海8月，另科技設備監控予以撤銷，外界質疑有差別待遇，台南地檢署11日依法提起抗告，高等法院台南分院今日裁定抗告駁回。不得再抗告。

因外界質疑，台南地院本月11日表示，承辦法官綜合全案卷證資料、訴訟進度及相關案情後的職權行使，屬於依法確信獨立審判結果，應予尊重；此案與他案涉案情節不同，並無必然關連，且是分別獨立個案，應由各承辦法官依法認定、處理；希望外界切勿任意揣測，留給承辦法官純淨審判空間。

台南高分院今說明，郭再欽於偵查中雖僅承認他與同案被告陳順慶就「興業段8筆土地」與宸峰公司簽訂總價款為1億8848萬4890元的不動產買賣合約書；另其與同案被告蔡清旭商談後，就「興業段9筆土地及其上建物」由明祥馨公司與宸峰公司簽訂總價款為1億2487萬7370元不動產買賣合約書，並均知悉後續將由宸峰向銀行申請貸款等情，否認涉犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂等罪嫌。

然而，2家銀行所核貸金額，均有經銀行人員專業徵信、評估，均遠低於房地實際成交金額；且銀行核貸所審酌原因，除房地實際成交金額，尚有貸款人資力、債信、抵押物價值等。又2家銀行均有取得十足抵押擔保以保障債權，自2020年迄今，亦未曾向共同被告催討債務或提出民、刑訴訟，檢察官尚未明確舉證證明2家銀行受有無法受清償損害。

合議庭認為，檢察官起訴書僅認郭再欽與共同被告共同超貸金額275萬元，此金額對照郭與共同被告房地實際成交價、及共同被告向2家銀行所貸得款項，似非屬超貸鉅額款項；抗告意旨稱被告面臨長期自由刑及鉅額犯罪所得沒收，似與起訴事實、法條有間。

合議庭指出，郭再欽雖另因違反廢棄物清理法等罪，一審不得易科罰金部分，應執行有期徒刑8年6月，沒收其非法清除爐渣部分犯罪所得為6516萬3286元；然而本案郭再欽是檢察官於2024年11月5日始為科技設備監控命令，郭是於前案面臨長期自由刑及鉅額犯罪所得沒收，並非本案。

合議庭表示，本案有無命郭再欽接受科技設備監控必要，應依本案情節酌量，而非將郭前案原因加諸本案；本案郭的犯罪情節明顯輕於前案，於前案檢察官既未命郭接受科技設備監控，於本案竟為之，顯與比例原則有違。

合議庭審酌，原裁定斟酌本案訴訟進行程度，及郭再欽犯罪情節等其他一切情形而為認定，其裁量職權行使，符合比例原則，無濫用權限情形；原裁定理由與本院認定雖部分不同，然就撤銷檢察官命郭接受科技設備監控命令結論並無二致，仍應予維持。檢察官提起抗告之理由，有不可採之處，其抗告為無理由，應予駁回。

民進黨前中執委郭再欽涉土地詐貸案上月底偵結起訴，台南地院裁定本月3日起限制出境出海8月，另撤銷科技設備監控，台南高分院駁回抗告確定。聯合報系資料照
民進黨前中執委郭再欽涉土地詐貸案上月底偵結起訴，台南地院裁定本月3日起限制出境出海8月，另撤銷科技設備監控，台南高分院駁回抗告確定。聯合報系資料照

郭再欽 台南 監控

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