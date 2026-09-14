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不認害死人！王薀女護法辯中暑致命拚無罪 境管科控全喊沒必要

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

精舍領袖兼知名作家王薀（王江鎮）涉嫌教唆信徒虐死蔡姓女信眾，一審被依傷害致死等罪判刑12年；其中，貼身女護法梁碧茵被控凌虐共犯，遭判10年有期徒刑。全案上訴至二審，台灣高等法院今（14）日開庭，梁仍維持無罪答辯，並請求解除科控、免戴電子手環；法官諭知是否延長將待評議後裁定。

調查指出，王薀因不滿蔡女在他離婚時算錯剩餘財產，害他損失幾百萬元，加上蔡疑似將新冠肺炎傳染給他的貼身女護法，憤而指示蔡剃頭出家，逼蔡每天做「大禮拜」跪地磕頭4、500次，還多次展開「研討」，要蔡罰跪、逼跳凌虐。

2024年7月23日深夜，王薀再於「水月草堂」命令信徒批鬥蔡女，蔡不支倒地。24日凌晨，蔡才由信眾推回精舍；貼身女護法梁碧茵等人則到上午10點多才通報救護車，導致蔡死亡，死因為橫紋肌溶解症。

高院下午開庭審理精舍命案，梁碧茵到庭作無罪答辯。針對上訴理由，律師團花大篇說明蔡女可能死亡原因，更找上英國腎臟科學者重新鑑定，強烈質疑蔡女極可能因「中暑」引發橫紋肌溶解致死，而非群體毆打所致。

律師錢建榮認為，原法醫鑑定只以蔡女生前「在室內」，武斷排除中暑引發橫紋肌溶解症的可能性，科學依據有重大瑕疵。此外，一審公訴檢察官曾稱研討行為形同壓垮蔡的「最後稻草」，是否代表檢方不否認死者早有中暑可能，卻未舉證排除這個合理懷疑。

律師團也請求法院針對原法醫鑑定報告進行審查鑑定，或請台大法醫研究所等單位二次鑑定，同時聲請勘驗蔡女進入水月草堂、走出精舍的影像，確認蔡案發前的精神狀況，是否已有身體虛弱情事。

另方面，梁碧茵科技監控、境管措施將於9月20日屆滿。法官庭末詢問梁本人意見，她認為「沒有必要」；錢建榮則表示，科控的實施對象原先是針對性侵犯等，具危害他人安全之虞的被告，如今司法界卻濫用科控，導致相關設備不足，強調「梁不可能逃跑」。

法官聽聞後明顯不悅，質疑難道其他逃亡的被告律師，就都沒有認真替當事人打官司嗎？且科控是替代羈押的手段，若不施以科控，那是否該重新考慮羈押？

錢建榮不甘示弱回擊，認為替代羈押的方式有很多種，例如個案報到或境管，法院不能因1個人逃跑，就認定99人都會逃跑；高烊輝則緩頰表示，請求法官對梁維持境管，但解除科控。法官諭知，是否延長將由合議庭評議後裁定。

王薀貼身女護法梁碧茵（左）被控共同凌虐女信眾致死，一審遭判刑10年，今日赴高院出庭拚無罪。記者謝亞庭／攝影
王薀貼身女護法梁碧茵（左）被控共同凌虐女信眾致死，一審遭判刑10年，今日赴高院出庭拚無罪。記者謝亞庭／攝影

中暑 王薀

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