疑收賄護航、驗收放水 新北市消防局採購弊案…新北檢二度搜索約談

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，今年7月約談前局長、現任新北市府參事黃德清、專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森等人，訊後將陳、林2人羈押禁見。檢調今發動第二波偵蒐，兵分七路約談新北市消防局搶救科3名基層科員及廠商，訊後不排除有進一步強制處分。

檢調日前查出，新北市消防局自2016年至今年的10年間多起各式消防救災車輛採購招標案，承辦人員涉嫌利用職權護航業者得標，並收取其中一家力中國際負責人林王森現金賄款。

陳彥彰不僅在採購標案招標時，護航特定廠商，還在事後驗收時放水，嚴重影響民眾身家安全。此外，陳彥彰身為薪資固定的公務員，名下出現上百萬元不明財產，也無法合理說明，被檢調懷疑另涉財產來源不明罪，懷疑他利用職務收取廠商賄款及不正利益。

由於力中國際負責人林王森因涉嫌以現金行賄陳彥彰，相關金流等事證明確，檢調懷疑全案尚有其他標案或局內承辦人員涉案，於上一波行動後擴大清查，今天發動第二波約談行動。