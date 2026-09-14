鉛球冠軍男刺死女友今否認預謀 檢出示堂弟、校友通聯打臉

台中市詹朱姓男子讀大學時曾拿鉛球比賽冠軍，他不滿詹姓女友分手，萌生殺意，以歸還寵物鼠與個人物品為由，約出詹女在台中市南屯區的租屋處交付，去年5月間，詹朱男見詹女到場後，持預藏水果刀朝詹女猛刺三刀，隨後再持折疊刀刺自己胸口，詹女因左胸兩刀穿心送命，檢方依殺人罪起訴，國民法官今開庭審理，詹朱否認預謀殺人，不過檢方出示案發前被告曾傳訊堂弟、校友「把她殺了然後自殺」、「嘎了她、嘎了自己」，甚至留下的兩封遺書，也都寫明「一起離開這個世界」。

全案今由國民法官開庭審理，詹朱姓男子與辯護律師在開審陳述主張，不否認檢方起訴的犯罪事實，但否認預謀，主張此案有刑法59條情刊憫恕、刑法62條符合自首條件，以及刑法19條第二項，行為時辨識違法能力降低等減刑條件的適用。

檢方在不爭執證據調查時，出示當時案發時的警員到場密錄器、案發地點的店家監視器，以及詹朱姓男子在案發前與死者，以及堂弟、校友的對話。

被告與死者的對話顯示，死者欲讀軍校，而欲與被告分手，以及被告在案發前，曾傳訊堂弟「如果我把她殺了，再殺了自己，你會幫我照顧媽媽嗎」、傳訊高中校友「嘎（意指殺）了她、殺了自己」、「總不可能把房東這間變凶宅吧」，以及留給母親及死者的兩封遺書中都提到「只能帶她一起離開這個世界」、「只能跟妳一起離開這個世界」等語。

另外被告在案發前也從網路購物，買下犯案用的折疊刀與磨刀石，顯示被告對於殺害女高中生早有預謀。

檢警調查，詹朱姓男子（25歲）是中部大學畢業，曾拿過鉛球比賽冠軍，他因不詹姓女友分手，萌生殺機，事先留下遺書後，以交還詹女的寵物鼠、生活用品為由，在去年5月10日下午在南屯區忠勇路一棟大樓前見面。

詹女在同日下午2時許，由友人開車前往約定地點，詹女下車後與詹朱姓男子交談，詹朱男突然以左手搭住詹女右肩，拿出水果刀刺向詹女左胸2刀、頸部1刀後，詹朱男再持水果刀、折疊刀刺向自己。

在場友人見狀報警處理，據報到場，扣得遺留在現場兇刀2把，將詹女、詹朱男送醫急救，但詹女仍因受有左側肺臟、左側支氣管、左心室及降主動脈穿刺傷，導致大量出血及臟器損傷，傷重不治死亡。台中地檢署去年9月偵結此案，認定詹朱男涉犯殺人罪，移審國民法官審理。

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