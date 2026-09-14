影／愛爾麗針孔偷拍事件 消基會正式啟動團體訴訟

愛爾麗醫美診所日前發生針孔偷拍事件，全案已進入司法階段，消基會今天舉行記者會正式啟動團體訴訟，協助受害消費者集體求償與退費，面對身體、影像甚至私密部位遭到偷拍、留存或外流的風險時，以法律捍衛自身權益。

針對「愛爾麗診所針孔偷拍事件」，中華民國消費者文教基金會在日前舉辦記者會，要求業者全面清查，並呼籲政府強化醫療場域隱私保護制度，消基會進一步開放受害消費者填寫團體訴訟意願登記。隨著刑事案件偵查進展，新北地檢署已於日前就部分犯罪事實偵查終結並依法提起公訴。經消基會團體訴訟律師團研議後，正式啟動本案團體訴訟收件作業。消基會公開呼籲：凡曾於相關期間前往涉案愛爾麗分店接受療程，並有相關消費或施作紀錄的消費者，與本會聯繁、備妥相關資料，並簽署「請求權讓與書」，將本案相關損害賠償請求權依法讓與消基會，由本會統一代表受害消費者提起團體訴訟。

愛爾麗醫美診所日前發生針孔偷拍事件，全案已進入司法階段，消基會董事長鄧惟中（中）、秘書長陳雅萍（右）、律師許宏宇（左）今天舉行記者會正式啟動團體訴訟，協助受害消費者集體求償與退費，面對身體、影像甚至私密部位遭到偷拍、留存或外流的風險時，以法律捍衛自身權益。記者許正宏／攝影