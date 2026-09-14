新竹警員涉洩漏勤務資訊、查個資交友人 2員警遭起訴

新竹地檢署偵辦新竹縣警察局新湖分局員警涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，今天偵查終結，認定吳姓、杜姓2名員警涉嫌利用執行勤務機會，洩漏警方勤務資訊、非法查詢個資，其中杜姓員警更擅自將警方保管的查扣機車交給友人，檢方依法提起公訴。

檢方指出，本案由新湖分局自行發現相關不法情事後，報請檢察官黃依琳指揮偵辦。吳、杜2人均為新湖分局員警，王姓男子則是2人執勤時結識的友人。

檢方調查，吳、杜2人因與王男交情密切，竟利用執行警察勤務之便，將因職務知悉的路檢、取締及防制危險駕駛等勤務資訊，透過LINE傳送給王男，涉嫌洩漏依法應秘密的公務資訊。

此外，吳姓員警明知M-Police警政查詢系統僅限公務使用，仍應王男要求，為查找債務人行蹤及車主身分，於去年10月7日凌晨接續違法登入系統，查詢3輛汽、機車的車籍、駕籍、戶籍及照片等個人資料，並於隔日下午透過LINE告知王男車主姓氏、性別等資訊，涉嫌非法蒐集、利用及洩漏個人資料。

杜姓員警則被查出，明知一輛遭警方攔查、車身號碼無法辨識且引擎號碼遭磨除的機車，依法應由警方保管並可能予以沒入，不得擅自處分，仍應王男要求，利用獨自在分駐所值班的機會，於去年10月間某日，擅自將已貼封條、由警方保管的機車交給王男。王男取得後，拆卸機車零件供改裝其他機車使用。

檢方認定，吳、杜2人涉犯刑法公務員洩漏國防以外秘密罪、個人資料保護法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，以及貪汙治罪條例對主管事務圖利罪等罪嫌，因此依法提起公訴。

檢方強調，警察肩負維護治安及保障民眾生命、身體、財產安全的職責，執行職務取得的勤務資訊、警政系統資料及依法保管物品，均應依規定處理，不得因私人交情或其他非公務目的任意查詢、洩漏或處分。對於公務員利用職務權限違法洩漏公務秘密、侵害個資或圖利特定人士，將依法追究責任。