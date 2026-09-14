快訊

亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

新系議員轟廢監院毀憲亂政 蔣萬安反擊：昔主張廢今成酬庸、髮夾彎？

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

摩鐵設局黑吃黑？瞎扯「陪面試」卻同夥銬打2男 變更起訴法條判1年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子在4年前，曾與多名同夥涉嫌在汽車旅館設局，將2名被害人矇眼、上手銬並痛毆拘禁近6小時。廖男雖瞎扯自己只是「陪朋友面試」都在滑手機，仍遭法官打臉不採信。檢方原以結夥三人以上強盜罪起訴，但台中地院認為，財物遭強取的證據不足，變更起訴法條，依共同犯私行拘禁罪，合併判處廖1年。

判決指出，2022年5月5日晚間，廖男與同夥等6人陸續進入台中市豐原區一間起車旅館，同夥先以「販賣不明毒品」為由，誘騙第一名被害人進房，眾人隨即上前痛毆，並用毛巾矇眼、上手銬控制行動。隨後，同夥再用該被害人手機誘騙第二名被害人到場，以同樣殘暴手法毆打並戴上口罩矇眼拘禁。直到隔日上午7時許，兩名被害人才趁看守者熟睡時掙脫逃離報警。

台中地院審理期間，廖男矢口否認犯行，辯稱自己只是陪同夥去「洽談車手工作」，發現不對勁後就留在現場玩手機，完全沒參與毆打與拘禁。

但法官調閱監視器與現場照片發現，旅館房間全無遮蔽物，廖男全程在場不可能毫無所覺，半夜應徵車手更違背社會常理，認定其屬卸責之詞。

針對檢方依加重強盜罪起訴部分，兩名被害人雖指控遭洗劫3萬多元現金、金項鍊與提款卡等財物，但法官審理發現，案發可能涉及幕後主使設局或「黑吃黑」的金錢糾紛，無扣案財物可佐證具體損失。

此外，其中一名被害人聲稱被搶的提款卡，在案發前就已有詐欺贓款匯入其帳戶，法官不排除該被害人是為脫免另案罪責而說謊。

法官基於「罪證有疑，罪疑唯輕」原則，認定強盜罪證不足，依法變更起訴法條，審酌廖男與被害人素不相識，卻共同以強暴手段私行拘禁，造成被害人身心恐懼且未和解，最終依兩項共同犯私行拘禁罪，各判處有期徒刑8月，合併應執行1年，仍可上訴。

台中市廖姓男子在4年前涉利用毒品交易，設局黑吃黑，台中地院近日審結。聯合報系資料照
台中市廖姓男子在4年前涉利用毒品交易，設局黑吃黑，台中地院近日審結。聯合報系資料照

摩鐵 面試 台中地院 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

海削港人逾3000萬！跨境詐騙機房首腦「羅賓漢」 二審撤銷改判8年3月

苗栗警淪詐騙集團內應！公然出賣同僚、洩檢舉人情資 二審重判2年4月

喬裝偵查 逮雙屍殺手

田尾花田餐廳才開幕…竟涉人口販運案！主嫌遭收押園區仍照常營業

相關新聞

誠新綠能涉與股東詐貸銀行47億 新光國際投資董事長林伯翰羈押禁見

台積電綠能供應商誠新綠能爆出積欠承包商工程款逾10億元，致部分案場停工，受害廠商組成自救會，質疑資金流向不明，台南地檢署已聲押禁見6人獲准，近日再查出其大股東新光國際投資股份有限公司的董事長林伯翰與誠新綠能共謀詐貸致銀行撥款47億元，再將林聲押禁見獲准。

愛爾麗診所針孔偷拍上百人受害 消基會宣布啟動團體訴訟

醫美診所爆發針孔偷拍事件讓消費者震驚，消費者文教基金會今天宣布，正式針對愛爾麗診所針孔偷拍事件啟動團體訴訟。截至9月13日，已有133名消費者填寫團訴意願表，其中49人已報警、84人尚未報警，即起展開團體訴訟收件作業，也呼籲，曾在相關期間前往涉案分店接受療程的消費者，無論是否已報警，都應儘速提出相關資料，以維護自身權益。

田尾花田餐廳才開幕…竟涉人口販運案！主嫌遭收押園區仍照常營業

彰化縣田尾鄉一處花田景觀餐廳今年初才開始營業，沒想到涉及一起人口販運案件；台中市專勤隊日前查獲一起涉嫌假借宗教修行名義，誘騙越南信眾帶著未成年子女來台，從事勞力剝削的人口販運案，這處花田景觀餐廳為其中一處基地，承租經營的阮姓女子也在今年5月遭逮捕、收押至今，全案目前已移審彰化地方法院。

按求助鈴造謠台鐵「列車出軌」 男還作勢攻擊民眾…判刑4月

28歲陳姓男子在台北車站地下3樓三鐵共構區，無故按求助鈴，散布「列車出軌」的謠言，還作勢攻擊民眾，台北地院審理，陳認罪，法官依恐嚇公眾罪判陳4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

疑收賄護航、驗收放水 新北市消防局採購弊案…新北檢二度搜索約談

新北地檢署偵辦新北市消防局採購弊案，今年7月約談前局長、現任新北市府參事黃德清、專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科承辦人科員陳彥彰及消防器材廠商林王森等人，訊後將陳、林2人羈押禁見。檢調今發動第二波偵蒐，兵分七路約談新北市消防局搶救科3名基層科員及廠商，訊後不排除有進一步強制處分。

泛新光集團第三代林伯翰涉與誠新綠能詐貸47億裁押 南院：有逃亡之虞

台積電綠能供應商誠新綠能爆出積欠承包商工程款逾10億元，致部分案場停工，受害廠商組成自救會，質疑資金流向不明，台南地檢署已聲押禁見6人獲准，近日再查出其大股東新光國際投資股份有限公司的董事長林伯翰與誠新綠能共謀詐貸致銀行撥款47億元，再將林聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。