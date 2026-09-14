摩鐵設局黑吃黑？瞎扯「陪面試」卻同夥銬打2男 變更起訴法條判1年

台中市廖姓男子在4年前，曾與多名同夥涉嫌在汽車旅館設局，將2名被害人矇眼、上手銬並痛毆拘禁近6小時。廖男雖瞎扯自己只是「陪朋友面試」都在滑手機，仍遭法官打臉不採信。檢方原以結夥三人以上強盜罪起訴，但台中地院認為，財物遭強取的證據不足，變更起訴法條，依共同犯私行拘禁罪，合併判處廖1年。

判決指出，2022年5月5日晚間，廖男與同夥等6人陸續進入台中市豐原區一間起車旅館，同夥先以「販賣不明毒品」為由，誘騙第一名被害人進房，眾人隨即上前痛毆，並用毛巾矇眼、上手銬控制行動。隨後，同夥再用該被害人手機誘騙第二名被害人到場，以同樣殘暴手法毆打並戴上口罩矇眼拘禁。直到隔日上午7時許，兩名被害人才趁看守者熟睡時掙脫逃離報警。

台中地院審理期間，廖男矢口否認犯行，辯稱自己只是陪同夥去「洽談車手工作」，發現不對勁後就留在現場玩手機，完全沒參與毆打與拘禁。

但法官調閱監視器與現場照片發現，旅館房間全無遮蔽物，廖男全程在場不可能毫無所覺，半夜應徵車手更違背社會常理，認定其屬卸責之詞。

針對檢方依加重強盜罪起訴部分，兩名被害人雖指控遭洗劫3萬多元現金、金項鍊與提款卡等財物，但法官審理發現，案發可能涉及幕後主使設局或「黑吃黑」的金錢糾紛，無扣案財物可佐證具體損失。

此外，其中一名被害人聲稱被搶的提款卡，在案發前就已有詐欺贓款匯入其帳戶，法官不排除該被害人是為脫免另案罪責而說謊。

法官基於「罪證有疑，罪疑唯輕」原則，認定強盜罪證不足，依法變更起訴法條，審酌廖男與被害人素不相識，卻共同以強暴手段私行拘禁，造成被害人身心恐懼且未和解，最終依兩項共同犯私行拘禁罪，各判處有期徒刑8月，合併應執行1年，仍可上訴。