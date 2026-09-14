按求助鈴造謠台鐵「列車出軌」 男還作勢攻擊民眾…判刑4月

28歲陳姓男子在台北車站地下3樓三鐵共構區，無故按求助鈴，散布「列車出軌」的謠言，還作勢攻擊民眾，台北地院審理，陳認罪，法官依恐嚇公眾罪判陳4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決指出，陳姓男子明知去年12月19日捷運鬧區剛發生恐怖攻擊事件，社會大眾惶恐不安，卻在30日前往台北車站廁所內按下求助鈴，再走到台鐵與捷運的連通道造謠大喊「區間車列車出軌」、「目前雙向不通，趕時間的旅客，請改搭其他交通工具」，製造恐怖情境。

隨後，陳作勢攻擊吳姓捷運副站長與旅客，又跑到台鐵售票閘門按壓排煙緊急按鈕，咆哮稱「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站」，後來警方、站方人員與民眾合力於捷運淡水信義線乘車處將陳壓制逮捕，移送台北地檢署偵辦。

檢察官訊問，認陳有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，但法官諭知陳限制住居，並責付家屬，檢察官偵辦認為，陳已有多次妨害秩序前科，他造成搭車民眾心生畏懼，涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪嫌，起訴建請法官從重量刑。

台北地院審理，陳坦承犯罪，法官改採簡易判決處刑，考量陳的行為對治安的危害性及犯後態度，判他有期徒刑4月。