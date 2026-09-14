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誠新綠能涉與股東詐貸銀行47億 新光國際投資董事長林伯翰羈押禁見

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台積電綠能供應商誠新綠能爆出積欠承包商工程款逾10億元，致部分案場停工，受害廠商組成自救會，質疑資金流向不明，台南地檢署已聲押禁見6人獲准，近日再查出其大股東新光國際投資股份有限公司的董事長林伯翰與誠新綠能共謀詐貸致銀行撥款47億元，再將林聲押禁見獲准。

誠新綠能成立於2019年，致力於太陽能光電案場開發、維運、工程及綠電銷售，公司股權幾經轉手後，新光國際投資公司成為大股東，該公司董事長林伯翰是新光集團共同創辦人林登山的孫子、泛新光集團第三代成員；2023年，台積電宣布與誠新綠能子公司誠新電力簽訂為期20年、總量200億度的再生能源聯合採購合約，但誠新綠能去年中傳出財務危機，被積欠工程款的承包商組成自救會抗議。

台南地檢署今天指出，檢肅黑金專組檢察官王宇承偵辦誠新集團成員所涉妨害綠能產業發展案件搜索，經擴大追查相關共犯及延伸犯罪事證，本月10日指揮檢察事務官、台南市調查處、財政部南區國稅局等單位，至台北市等7處執行搜索及扣押，傳喚被告及證人共13人、提訊在押被告2人。

經檢察官黃慶瑋、李政賢、林冠瑢、林昆璋、許友容、翁逸玲、郭育銓、黃鈺宜、楊振岳、林筠喬等人協助複訊，認新光國際投資公司負責人林伯翰及曾姓、楊姓被告2人，涉嫌與在押的誠新集團實質負責人陳姓男子等人，共謀以假出資虛偽金流、搭配形式上股權移轉及人事安排作為掩護。

檢方表示，雙方共謀佯作新光集團入主誠新集團假象，藉以向聯貸銀行團辦理詐貸，致聯貸銀行團誤信該不實股權結構，而於2022年至2025年間核貸並撥款近新台幣47億元（各銀行受損金額均達1億元以上），涉犯刑法加重詐欺、洗錢及銀行法等嫌疑重大，且有逃亡與勾串共犯、證人及湮滅證據之虞。

經檢察官於11日凌晨當庭逮捕林伯翰等3人，均向台南地方法院聲請羈押禁見，11日晚間經法院裁准羈押禁見；南檢說明，檢察官對於妨害綠能產業犯罪案件，積極嚴查偵辦，以維護綠能產業健全發展、淨化綠能產業投資環境，守護台南綠能產業的永續健全發展。

台南地檢署今年6月29日第一波至台北市等14處執行搜索，扣押相關證物，訊問後認陳姓實質負責人、劉姓、鄭姓及2名李姓被告等共5人，涉嫌利用分別擔任誠新集團或旗下公司實質負責人、重要幹部身分，非法挪用集團資金，聲押禁見獲准，7月1日再聲押禁見邱姓被告獲准。

台南地檢署查出誠新綠能涉嫌與大股東新光國際投資股份有限公司的董事長林伯翰共謀詐貸致銀行撥款47億元，圖為誠新綠能在台南北門區的部分案場。聯合報系資料照
台南地檢署查出誠新綠能涉嫌與大股東新光國際投資股份有限公司的董事長林伯翰共謀詐貸致銀行撥款47億元，圖為誠新綠能在台南北門區的部分案場。聯合報系資料照

台南地檢署查出誠新綠能涉嫌與大股東新光國際投資股份有限公司的董事長林伯翰共謀詐貸致銀行撥款47億元，再將林聲押禁見獲准。記者袁志豪／攝影
台南地檢署查出誠新綠能涉嫌與大股東新光國際投資股份有限公司的董事長林伯翰共謀詐貸致銀行撥款47億元，再將林聲押禁見獲准。記者袁志豪／攝影

新光國際投資公司董事長林伯翰為新光集團共同創辦人林登山的孫子、泛新光集團第三代成員，遭南檢聲押禁見獲准。聯合報系資料照
新光國際投資公司董事長林伯翰為新光集團共同創辦人林登山的孫子、泛新光集團第三代成員，遭南檢聲押禁見獲准。聯合報系資料照

股東 綠能 詐貸

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