愛爾麗診所針孔偷拍上百人受害 消基會宣布啟動團體訴訟

醫美診所爆發針孔偷拍事件讓消費者震驚，消費者文教基金會今天宣布，正式針對愛爾麗診所針孔偷拍事件啟動團體訴訟。截至9月13日，已有133名消費者填寫團訴意願表，其中49人已報警、84人尚未報警，即起展開團體訴訟收件作業，也呼籲，曾在相關期間前往涉案分店接受療程的消費者，無論是否已報警，都應儘速提出相關資料，以維護自身權益。

消基會秘書長陳雅萍表示，根據新北地檢署公布的起訴內容，目前查獲愛爾麗旗下7家分店涉及偷拍，掌握99名被害人，其中包括成年人及未成年人，遭偷拍的部位多涉及個人隱私。涉案人員疑似趁消費者接受診療、對現場情況毫不知情時進行拍攝。

由於案件仍受偵查不公開限制，陳雅萍指出，消基會也透過法務部協助聯繫被害人。部分消費者雖未報警，但因曾在涉案期間接受相關療程，懷疑自己也可能遭到偷拍；至於這些個案是否已被檢方掌握，目前尚不清楚。

消基會開放團體訴訟意願登記後，截至目前已有133名消費者填表，其中49人已報警，另有84人尚未報警，但已提供在愛爾麗接受療程的相關紀錄及證明。陳雅萍表示，本案受害人數眾多，且涉及消費者隱私權及人格權的重大侵害，因此消基會決定正式啟動團體訴訟，透過法律程序為受害消費者爭取權益。她表示，參與團體訴訟的消費者不須支付費用；後續若經訴訟取得賠償款，也會交由參與訴訟的消費者領取。

至於若想參加團體訴訟要準備什麼資料？消基會常務監察人許宏宇表示，參與團訟者，應準備可以證明消費關係及施作時間的資料，包括契約、費用收據或其他消費憑證、退費申請資料、報案三聯單，以及療程期間相關紀錄；如有LINE對話紀錄，建議盡可能保留完整且具有時間連續性的內容，而不要只留下零散截圖。

消基會董事長鄧惟中表示，如果要求每一名受害者自行尋找律師、各自蒐證、分別起訴，不僅訴訟成本高，也容易讓部分消費者因時間、費用、心理壓力或對司法程序陌生，而最終選擇沉默，因此呼籲曾在相關期間前往涉案分店接受療程的消費者，無論是否已報警，都應儘速提出相關資料，以維護自身權益。

愛爾麗診所團訟七家分店。圖／消基會提供