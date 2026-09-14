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「神鬼女票務」羅佩雯涉詐53億 裁定再延長科控4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

被稱為「神鬼女票務」的羅佩雯被控與隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄逾51億元，2025年9月裁定以2000萬元交保、限制出境出海，並施以電子腳環、個案手機科技監控，羅女科控8月期限將屆，台北地院合議庭日前裁定自9月19日起延長羅女科控4月。

裁定指出，羅佩雯涉犯加重詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書嫌疑重大，有滅證、勾串、再犯的高度可能，有羈押原因但無羈押必要，她涉詐欺金額逾53億元，面臨可能刑責及後續高額民事求償風險，也有逃亡的高度可能性，有繼續延長科控的必要，裁定延長科控。

裁定規定，羅佩雯應自9月19日起至明年1月23日止，延長科技設備監控，配戴電子腳環，並持配發的個案手機，於每週一、三上午9點到12點在限制住居的門牌號碼前自拍臉部照片，上傳至高檢署科技監控中心報到。

此次法院裁定的科控為期僅4個多月，是因北院先前另行裁定羅女自2026年5月24日起限制出境、出海8月，與科控期限不同步，因此科控這次只裁定4月，至明年1月可對接上境管期限。

台北地院2025年9月原裁定羅女以500萬元交保、限制出境出海、配戴電子腳環，但台北地檢署不服，提出抗告成功，高等法院撤銷發回合議庭更裁，加保至2000萬元，並新增個案手機定期自拍上傳。

羅佩雯被控與曾任沈裕雄特助的鄭淳駿聯手，自2019年至2023年間，5年內以投資海外機票、移民投資等手法，詐走沈裕雄逾51億元，另向10名投資人以「投資機票」為由詐騙5.2億元，台北地檢署去年6月起訴她，目前案件審理中。

「神鬼女票務」羅佩雯涉將詐騙所得購買彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔。圖／台北地檢署提供
「神鬼女票務」羅佩雯涉將詐騙所得購買彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔。圖／台北地檢署提供

詐騙 詐欺 監控

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